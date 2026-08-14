Какво чака изродите от Пловдив. Решението

Какво предстои за Михаела и Виктория, след като вчера Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража"? В Сливен ли са откарани? Тези въпроси задават стотици пловдивчани в социалните мрежи.



Тийнейджърките ще останат в женското отделение на ареста в Пловдив, докато Окръжната прокуратура не внесе обвинителен акт срещу тях в съда. Това се отнася и за тримата младежи, които не обжалваха мярката "задържане под стража". След като от прокуратурата внесат обвинителен акт, то тогава момичетата ще бъдат поети от структура за непълнолетни към затвора в Сливен, до навършването на пълнолетието им. Момчетата пък ще бъдат откарани към структура за непълнолетни на друг затвор в страната, също докато навършат 18 години.

Вчера пред Съдебната палата в Пловдив се събраха стотици, които скандираха "Убийци" и "До живот", докато течеше заседанието в Апелативния съд. Обвинителят от Апелативната прокуратура Стефани Черешарова посочи, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в зверството на Младежкия хълм. Подчерта, че по случая продължава да се работи активно.