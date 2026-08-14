Хакер развя секретни досиета на родните генерали! Пробит ли е щитът на НАТО?

Хакерът ByteToBreach заяви, че е пробил сървърите на българското Министерство на отбраната и е източил чувствителни данни за висши военни. Военните служби за сигурност извършват проверка за установяване на реалността на пробива, след като същият хакер наскоро атакува имотния регистър на Румъния. Повече информация предстои да бъде разкрита след приключване на разследването.

Един от скрийншотите показва, че чрез Metasploit е получен достъп до устройство с IP адрес, свързан с Министерски съвет и по-точно с Военно-географската служба към Министерство на отбраната. Основната дейност на службата е да снабдява армията с геопространствени данни, карти и актуална топографска информация.

На един от скрийншотовете се вижда визуализация на база данни, включваща чувствителни данни като три имена, ЕГН, потребителски имена и пароли в хеширан вид. Чрез допълнителни бележки авторът на скрийншота споделя, че данните включват информация за висши военни служители.



Скандал в отбраната

Службите за сигурност у нас проверяват автентичността на изтекли данни от стратегическо ведомство, като потенциален пробив би застрашил националната сигурност на държава членка на НАТО. Анализират се защитните стени за установяване дали става въпрос за пролука в мрежата или за манипулация със стари данни.

Случаят подчертава критичната нужда от модернизация на киберзащитата на държавните институции на фона на зачестилите хибридни атаки в региона. Разследването продължава при строга секретност, а официално становище се очаква след пълен одит на системите.