Хакер развя секретни досиета на родните генерали! Пробит ли е щитът на НАТО?
Кибератаката се разследва
Следете всички новини, анализи и коментари за Кибератака. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кибератаката се разследва
Той нарече кибератаката срещу мобилното приложение "Тиса" скандал, който "разтърси унгарското общество"
Пекин обвинява Вашингтон в кражба на данни и шпионаж чрез уязвимости в мобилни устройства
От понеделник авиокомпаниите постепенно ще бъдат свързани отново към системата
Кибератака причини дни наред смущения в редица градове
Авиоекспертът Тодор Иванджиков разкри какво породи проблема
Пътници на няколко летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес
Сериозен поблем в редица градове
Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота
Решение няма да бъде осигурено в близките часове
В България има вече създадени някакви инструменти, но мисля, че е редно те да бъдат малко по-фокусирани, каза още той
Киберпрестъпниците са атакували системата, използвана за "централизиране на финансовите данни"
Светът буквално спря днес
Ето коя е тя
Тя блокира легитимния трафик на потребителите
Службите за сигурност накрак
Киберинцидентът е довел до прекъсване на части от бизнес операциите на компанията
Експертът по сигурността отправи предупреждение към властите
Атакуващите са искали достъп до електронни файлове
Те се отнасят за качеството на ICT услугите, информационната сигурност и защитата на данните в компанията