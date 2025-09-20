Паника на европейско летище! Има закъснели и отменени полети

Паника на европейско летище!

Летището в Брюксел е било засегнато от кибератака, извела от строя системите за регистрация на пътници и багаж снощи, съобщиха от там. Засегнати са и други европейски летища, предава БТА.

Обработката на пътниците днес ще се се извършва ръчно и това ще доведе до закъснения и отмяна на полети. Пътниците са призовани да отиват на летището само ако са получили потвърждение от авиокомпанията, че полетът им ще бъде изпълнен.

Според местни медии решение няма да бъде осигурено в близките часове. Досега са били отменени девет полета, а 15 са били изпълнени със закъснение. Според съобщението на летището, кибератаката е била насочена към системи на доставчик на услуги и е предприета задълбочена проверка, за да се установи какви са пораженията.

