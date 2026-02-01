Десетки ранени полицаи в Торино, Мелони посещава ранените в болница

Най-малко 31 полицаи бяха ранени по време на протестите срещу затварянето на културен център с лява политическа насоченост в италианския град Торино, съобщиха местните власти.
Поне десет души са арестуваните по време на сблъсъците между полицията и демонстрантите. Няма информация за точния брой на ранените протестиращи. Протестите бяха насочени срещу закриването на културния център "Аскатасуна“, който от десетилетия е място за провеждане на политически събития на италианската левица. Сградата беше затворена малко преди Коледа.
Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрацията в центъра на града. На протеста бяха развявани много палестински знамена. В крайна сметка избухнаха безредици.
Италианската премиерка Джорджа Мелони се срещна днес в Торино с членове на службите за сигурност, които са пострадали във вчерашните сблъсъци, в края на демонстрация срещу закриване на левичарски социален и културен център, предаде АНСА.
Мелони посети в болницата „Молинете“ двама от ранените в сблъсъците служителите на службите за сигурност. Визитата й там продължи 10 минути и после тя съобщи, че е насрочила за утре заседание на правителството, на което ще се обсъждат заплахите за обществения ред. Тя подчерта, че управляващите ще направят нужното, за да се зачитат правилата за реда в Италия.
Относно протестите вчера в Торино Мелони заяви, че за нея това не са демонстранти, а организирани престъпници и че не става дума за протести, а за сблъсъци, по време на които са били нанасяни удари на служителите от силите на реда с ясното съзнание, че последствията от тази атака могат да бъдат много сериозни. „Това се нарича опит за убийство“, заяви Мелони.
Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026
Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD
Тълпата хвърляше камъни, коктейли „Молотов“ и други предмети по полицията. Беше запален и полицейски микробус. Силите за сигурност отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат тълпата.
Един демонстрант беше отведен с наранявания на главата. Видео показва полицай, легнал на земята, ритан и бит от маскирани лица. Италианското правителство осъди безредиците като "атака срещу държавата“.
I compagni di quelli che ieri hanno bloccato presentazione #Remigrazione stanno mettendo a ferro e fuoco Torino insieme ai Maranza. Non basta sgomberarli, i teppisti di sinistra devono essere messi fuorilegge e i loro protettori nel Palazzo arrestati #Askatasuna pic.twitter.com/AHaFwUthBX— CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) January 31, 2026
