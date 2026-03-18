Експерт прецени - да се готвим за най-лошото

Славчо Велков обяви до какво може да доведе военният конфликт в Близкия изток.

Има разлика между риск и заплаха, рискът винаги съществува и при определени условия може да се прояви. Това не е война на НАТО, не е война на ЕС. Това заяви експертът по международна сигурност Славчо Велков в "Денят ON AIR".

Има бази в Персийския залив, които понасят удари, отбеляза той.

"Това са признаци, че може да има риск, но едва ли има заплаха от сблъсък между НАТО и Иран. НАТО има своята война в момента в Украйна. Виждаме от развитието на бойните действия, че бяха преминати червени линии. Днес израелската армия за първи път нанесе удар по най-голямото газово находище в света - "Южен парс". Ако Иран реши да отговаря по същия начин, нещата могат да придобият друг съдбоносен характер", анализира Велков пред Bulgaria ON AIR.

"Това вече не е риск, това е заплаха, защото там бяха преминати всякакви граници. Никой от тези, които започнаха войната, не очакваха такъв отговор. Пораженията са такива, че залагат на карта политическото бъдеще на Тръмп. Близкият изток е жарава, която е посипана с пепел, при най-малкия полъх на вятъра се превръща в огън. Свидетели сме на отварянето на вратите на Ада", категоричен е експертът по международна сигурност.

По отношение на оставката на Джо Кент, гостът коментира, че той явно е бил принуден да го направи.

"Израел се насочва към много опасни игри. Започва унищожаване на висшия ешелон на службите за сигурност. Напрежението рязко ескалира и трябва да се готвим за най-лошото", заключи Велков, пише novini.bg.

