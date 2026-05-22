Кралският скандал заради принц Андрю се разраства

Принц Андрю е разследван от полицията във Великобритания за потенциални сексуални престъпления, съобщава "Дейли мейл". Според изданието разследването срещу бившия вече херцог на Йорк, започнало за предполагаема злоупотреба със служебно положение, сега е разширено и обхваща повече възможни престъпления, сред които сексуално посегателство и корупция.

Полицията на Темз Вали подготвя публичен призив към потенциални „жертви и оцелели“ да се свържат с властите. Случаят отново поставя Андрю под огромен натиск заради връзките му с Джефри Епстийн и въпросите около времето, когато е бил търговски представител на Обединеното кралство.

Разследване, което вече излиза извън първоначалните рамки

По информация на "Дейли мейл" детективите са преминали към нов етап, след като са установили „множество линии на разследване“ в рамките на дело, описвано като значително. Първоначалният фокус е бил върху твърдения, че Андрю е изнасял поверителна информация към Джефри Епстийн по време на десетгодишния си мандат като британски търговски представител.

Сега обаче проверката вече не се ограничава само до злоупотреба със служебна позиция, а включва и възможни сексуални престъпления, както и данни за корупционни практики. Този обрат превръща случая в една от най-тежките кризи около бившия херцог на Йорк след предишните скандали, които го извадиха от активния кралски живот.

Призив към потенциални жертви и нови свидетелски разпити

Полицията на Темз Вали се очаква да отправи безпрецедентен публичен апел към хора, които може да са били засегнати, да потърсят властите. Такъв ход показва, че разследващите не разчитат единствено на вече събрани материали, а търсят допълнителни свидетелства за евентуални престъпления.

Според публикацията полицаите вече разпитват свидетели по предполагаеми деяния, свързани с Андрю. Засега няма официално обявени нови обвинения, затова всички твърдения остават предмет на разследване.

Доказателства от кралски имоти под внимателен анализ

Смята се, че полицията е иззела значително количество материали при обиски в бившия дом на Андрю - Royal Lodge в Уиндзор, както и в новия му имот Wood Farm в имението Сандрингам в Норфолк. Тези доказателства в момента се анализират внимателно, като разследващите проверяват дали сред тях има данни, свързани със служебната му дейност, контактите му с Епстийн или други предполагаеми нарушения.

Според "Дейли мейл" Андрю е бил задържан през февруари, на 66-ия си рожден ден, след полицейска акция в Wood Farm. Именно след този арест разследването постепенно е придобило по-широк и по-сериозен обхват.

Документите за назначаването му засилват натиска

Новото развитие идва след публикуването на документи, свързани с назначаването на Андрю като търговски представител на Обединеното кралство. В тях се посочва, че покойната кралица е била силно заинтересована синът й да получи видима роля в насърчаването на националните интереси, след като херцогът на Кент се е отказал от поста.

Според 15-те страници, публикувани от правителството, Андрю е предпочитал мисии в развити държави, но не е трябвало да бъде прекомерно натоварван със срещи и документация. Тези подробности сега се разглеждат на фона на твърденията, че официалната му позиция може да е била използвана за достъп до чувствителна търговска информация.

Сянката на „Файловете на Епстийн“

Публикуването на документите е дошло след натиск от депутати, последвал оповестяването на т.нар. „Файлове на Епстийн“ от американското Министерство на правосъдието. Според твърденията в тях тогавашният херцог на Йорк е споделял с Епстийн потенциално чувствителна информация, придобита чрез официалната му роля.

Именно тази връзка между служебен достъп, лични контакти и предполагаемо изтичане на данни е един от централните въпроси пред разследващите. С разширяването на проверката към сексуални престъпления и корупция скандалът вече далеч надхвърля рамките на административно или дипломатическо нарушение.

Най-тежкият удар по Андрю от години

Случаят идва в момент, когато името на Андрю отдавна е свързвано с най-токсичната част от скандала около Епстийн. Новото разследване обаче добавя още по-сериозен пласт - не само въпроси за контакти и служебно поведение, а и проверка за потенциални престъпления срещу конкретни хора.

Публичният призив към възможни жертви показва, че властите търсят по-широка картина и нови сведения. За бившия херцог на Йорк това означава поредна и много по-опасна фаза в скандал, който продължава да хвърля сянка върху британската кралска фамилия.

