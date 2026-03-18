Войната излиза извън контрол, ще обхване целия свят

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей отдаде почит на най-висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани, убит при израелски удар вчера.

Днес в Техеран беше траурната церемония за Лариджани, предадоха Франс прес и иранската агенция "Тансим", цитирани от БТА.

Хаменей заяви в писмено послание, публикувано от "Тансим", че убийците на Лариджани ще платят цената за това. "Без никакво съмнение убийството на една такава личност говори за нейната значимост", се казва в изявлението на Хаменей, пише petel.bg.

"Всяка пролята кръв си има своята цена и престъпните убийци на всички тези мъченици ще трябва скоро да платят тази цена", заяви новият ирански духовен лидер в посланието, визирайки и други убити високопоставени ирански представители.

Моджтаба Хаменей наследи на поста баща си Али Хаменей, убит още в първия ден на израело-американските удари по Иран. Оттогава никой не е виждал Моджтаба, а първото му изявление няколко дни след избирането му на поста беше прочетено по националната телевизия.

Според израелски и американски представители Моджтаба е бил ранен в деня, в който е бил убит баща му. Някои дори говорят, че той е бил обезобразен.

Освен Лариджани, който беше ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, вчера беше убит и генерал Голамреза Солеймани, командир на милицията "Басидж", а днес беше убит и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб.

В последния час иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди за „последици извън контрол“ след атаката на израелски ВВС срещу газовото находище „Южен Парс“. Мегаполето Южен Парс/Северен Дом е най-голямото известно газово находище в света. То доставя около 70 процента от природния газ за вътрешните нужди на Иран. Иран, който споделя огромното находище с енергийния гигант Катар, разработва своята част от него от края на 90-те години на миналия век, отбелязва Фокус.

Пезешкиан заяви, че ситуацията „може да доведе до последици извън контрол, чийто обсег би обхванал целия свят“, съобщава BBC.

Министерството на външните работи на Катар нарече ракетния удар по индустриалния град Рас Лафан -район с голям обект за преработка на петрол, „нахален“ и заяви, че „иранската страна продължава ескалиращата си политика, която тласка региона към пропастта“.

