Тръмп каза истината за Моджтаба Хаменей ОБНОВЕНА
Ще се окажат ли верни предположенията
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Ще се окажат ли верни предположенията
Така смятат американските специални служби
Хаменей готви първа международна среща. Ето с кого
Властите затвориха улици и въздушното пространство
Какво погребение се готви три месеца след смъртта му
Какво бъдеще според него може да има регионът
Какво съобщи кувейтска медия
Каква ще е съдбата на военните действия
Къде е не се зане, но отправи публично послание към народа на Иран
Скъпо ще платите за Лариджани, заяви Хаменей, а президентът заплаши заради атаки по Южен Парс
Руският президент бил сериозно загрижен
Какво е успял да направи Израел преди това
Мансуре Ходжастех Багерзаде е починала два дни след като съпругът ѝ беше убит в комплекса му в Техеран
Страната влиза в преходен период
Върховният лидер е убит. Тялото на Хаменей намерено в руини, пише Ройтерс
Удар и по резиденцията на аятолаха
Военна армада в Персийккия залив, нова оферта за Донбас
Обиди и Тръмп
Докато буксува в Украйна, лоши вести от азерите и Иран
Какво предупреди върховният лидер на Иран