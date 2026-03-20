Хаменей пак се обади по телевизията - на цели 9 страници

Третият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей публикува писмено послание за персийската нова година - Новруз, което беше прочетено на глас по държавната телевизия днес.

Посланието му е на девет страници и беше публикувано и от иранските медии, съобщава BBC.

В посланието той казва, че Иран е преминал през три войни тази година - едната с Израел през юни, другата - настоящата война, и третата - войната на смъртоносните антиправителствени протести на Иран, които започнаха в края на декември миналата година, предава "Блиц".

Той приветства участниците в проправителствените митинги и призова хората да празнуват Новруз, въпреки, че баща му, аятолах Али Хаменей, наскоро беше убит във войната.

Върховният лидер нарече смъртта на баща си на 28 февруари „трагедия на мъченичеството“ на „обичания лидер“.

Хаменей също така определя лозунга за тази година, който е: „Икономика на съпротивата в сянката на националното единство и националната сигурност“.

Що се отнася до съседните на Иран страни, той казва, че Иран смята източните си съседи за „много близки“ - посочвайки Пакистан като страна, която е била „особен фаворит“ на баща му.

Хаменей иска по-добри отношения между Пакистан и Афганистан, заявявайки, че е готов да „предприеме необходимите мерки“ от своя страна. В изявлението си върховният лидер призова Афганистан и Пакистан да прекратят боевете си и заяви, че е готов да помогне.

„Смятаме, че нашите източни съседи са много близки до нас. Призовавам двете ни братски страни, Афганистан и Пакистан, да установят по-добри отношения помежду си... и аз самият съм готов да предприема необходимите действия", казва той.

Посочвайки ударите срещу тези съседни страни по време на войната, той твърди, че „атаките, извършени срещу Турция и Оман, и двете от които имат добри отношения с нас, срещу някои части от тези страни, по никакъв начин не са били извършени от въоръжените сили на Ислямската република и други сили на Фронта на съпротивата“.

По тази тема той обвини Израел, че играе „номер“, за да създаде разделение между Иран и неговите съседи.

Върховният лидер на Иран казва още, че САЩ и Израел са вярвали, че след един или два дни атаки иранският народ ще свали правителството, но това е било „груба грешка в преценката“.

Хаменей заяви, че войната е започната под „заблудата, че ако върхът на режима и някои влиятелни военни фигури постигнат мъченичество, това ще всее страх и отчаяние у нашия скъп народ... и по този начин ще се осъществи мечтата за доминиране над Иран и впоследствие разчленяването му“.

Вместо това, каза той, сред иранците се е образувало „странно единство“, „въпреки всички различия в религиозния, интелектуалния, културния и политическия произход“, докато „във врага се е появило пропукване“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com