Тръмп каза истината за Моджтаба Хаменей ОБНОВЕНА

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде Ройтерс.

"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

Мистерията около съдбата на Моджтаба Хаменей продължава да поражда въпроси. Според списание The Atlantic няколко източника от иранското правителство смятат, че върховният лидер на Иран може да е починал или да е в състояние на мозъчна смърт. Официално потвърждение на тази информация обаче липсва.

Материалът на The Atlantic е публикуван на 25 август, почти шест месеца след като Моджтаба Хаменей беше назначен за върховен лидер на Иран след смъртта на баща си Али Хаменей.

Служител на държавна институция в Техеран е заявил пред списанието: „Смятам, че Моджтаба е починал или е в състояние на мозъчна смърт“. Като една от причините за това предположение той посочва почти пълното прекратяване на всякаква, дори непряка, комуникация от страна на върховния лидер.

Други два източника от иранското правителство изразяват подобни опасения. Един от тях смята, че Хаменей може да е починал или да е изпаднал в мозъчна смърт в началото на август.

Изминаха почти шест месеца, откакто Моджтаба беше официално назначен за върховен лидер на Иран. През това време той нито веднъж не се е появил публично. Не е публикувана нито една актуална снимка, видео- или аудиозапис с негово участие. Той също така отсъстваше от траурната церемония в памет на Али Хаменей, чийто официален организатор се смяташе, че е самият Моджтаба.

Както пише The Atlantic, много високопоставени ирански политици признават, че не са виждали Хаменей лично. Сред тях е и външният министър Абас Аракчи, който е и член на Съвета за национална сигурност.

Според IranWire нито един член на кабинета не се е срещал с Хаменей след назначаването му. Бившият ирански служител и роднина на Хаменей, Мохамад Хосейн Хошвагт, твърди, че с новия лидер са се срещали по-малко от петима души. Официалното обяснение за това са мерките за сигурност и рискът от израелски или американски удар.

Допълнителни въпроси предизвикаха съобщенията за срещи на Хаменей с президента Масуд Пезешкиан. На 9 август кабинетът на върховния лидер съобщи, че такава среща се е състояла, а Пезешкиан заяви, че е прекарал с него около седем часа, обсъждайки войната и икономическата ситуация. Според Хошвагт обаче президентът е бил отведен на срещата, без да му бъде съобщено мястото.

The Atlantic предполага, че заради секретността Пезешкиан може да е бил транспортиран с превръзка на очите. Списанието не предоставя доказателства, че самата среща е била инсценирана.

През последните седмици източници от иранското правителство и близки до ръководството разпространяват слухове, че състоянието на Хаменей рязко се е влошило след раните, които се твърди, че е получил по време на американско-израелския удар на 28 февруари 2026 г. При същия удар загина и баща му Али Хаменей. След 9 август, когато от името на Моджтаба бяха публикувани няколко военни назначения, неговият кабинет на практика спря да разпространява нови изявления.

По-рано IranWire съобщи, позовавайки се на два източника, близки до администрацията на Пезешкиан, че във висшите ешелони на властта се носят слухове за критичното състояние на Хаменей и че той може да умре всеки момент. В иранските приложения за съобщения се разпространяваше и призив за молитви за здравето му и за принасяне на овце в жертва за неговото възстановяване. На 10 август обаче самият Пезешкиан твърдеше, че по време на продължителната им среща Хаменей е бил „напълно здрав“.

Несигурността около състоянието на върховния лидер повдига въпроса как се вземат ключовите решения в Иран днес. Според оценката на The Atlantic 13-те членове на Съвета за национална сигурност на практика управляват страната колективно. Съветът се оглавява от Пезешкиан, а в него влизат още председателят на парламента Мохамад-Багер Галибаф, командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Ахмад Вахиди и други представители на военно-политическото ръководство. Междувременно сериозните разногласия между привържениците на дипломацията и тези на по-твърдата линия остават.

Израелските оценки за състоянието на Хаменей също се променят. През март източник от израелските служби за сигурност заяви, че Хаменей вероятно е жив и в съзнание, но състоянието му не му позволява да се появява публично. В края на юли израелски служител съобщи пред Axios, че според оценката на Израел Хаменей е жив, но „никой не може да потвърди, че наистина го е виждал“.

Всички тези оценки не потвърждават съобщенията за неговата смърт или мозъчна смърт. Въпреки това към 26 август официално или поне независимо потвърждение за смъртта на Моджтаба Хаменей няма.