НАТО със светкавична реакция за заплахата на Иран

НАТО е готово да реагира на всяка заплаха и да предприеме необходимото, за да защити своите членове. Това заяви говорител на алианса след информация, че Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България.

По думите му възпиращият и отбранителният капацитет на НАТО са силни и ефективни. Като пример той посочи, че през тази година противовъздушната отбрана на алианса е прехванала четири балистични ракети, изстреляни от Иран към Турция.

Информацията за възможните удари е била разпространена от „Файненшъл таймс“, който се е позовал на двама източници, близки до режима в Техеран. Според тях иранските сили разглеждат варианти за атаки срещу американски обекти в Югоизточна Европа при евентуално разрастване на войната.



Сред потенциалните цели е България. Посочва се, че през миналия месец страната е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ за зареждане с гориво на американски самолети. В публикацията се допуска, че Иран може да насочи действията си към американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната.



Кипър също е споменат като възможна цел. Там през март британска авиобаза е била ударена от дрон.



Източниците твърдят още, че при ескалация Иран е обсъждал атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток. НАТО не посочва конкретни допълнителни мерки, но заявява готовност да защити държавите членки.