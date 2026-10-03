Депутат проговори за цените и ракията. Какво ще направи властта?

Правителството на "Прогресивна България" дойде с много очаквания и сигурно доста хора са очаквали като с магическа пръчка да намалим цените, но в пазарна икономика това няма как да се случи. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Милен Трифонов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Идеята ни не е да забраним производството на домашната ракия, а да предотвратим продажбата на напитки със съмнителен състав", обясни още той и разкри, че в личното си мазе има наследство от около 2 литра.

"Разрешеното към настоящия момент е вие да си произведете 30 литра домашна ракия, която е позволено да консумирате в рамките на една година", каза още той и добави, че капацитетът на Агенция "Митници" ще бъде насочен към сериозните случаи, не към семействата.

На въпрос за предвидения данък за свръхпечалба от 33% той заяви: Тук става въпрос за еднократен данък на определени сектори. Тази законодателна промяна не е нещо ново, тя е предлагана и в други европейски държави".

"В момента рафинерията произвежда по-големи количества, отколкото българският пазар потребява. Износът няма да се отрази на цените", заяви той относно вдигнатата забрана за износ на дизел.