Тръмп с ключва новина за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че очаква през следващата седмица преговорите с Иран да бъдат подновени. Той каза това ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, предаде Франс прес.

„Те искат да сключат споразумение, но това не е споразумението, което аз искам да сключа", заяви президентът пред информационния уебсайт „Аксос". „Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година", допълни той.

В петък Иран съобщи, че е предал на САЩ предложение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от седем дни след приемането му. На следващия ден обаче Тръмп обяви, че отхвърля предложението, заявявайки, че иранските ръководители искат подобно споразумение, тъй като „в момента търпят тежко поражение".

„Надцениха картите, които държат в ръцете си", каза американският президент, предаде БТА.

Според „Аксос", който се позовава на близки до преговорите източници, непреки разговори между Вашингтон и Техеран може да се състоят още утре - няколко дни след други непреки разговори - на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с иранския външен министър Абас Арагчи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорите ще се водят с посредничеството на Катар, допълва сайтът.

Според Тръмп американските военни са осигурили преминаването на „над 20 милиона барела" петрол през Ормузкия проток през уикенда - рекордно количество от началото на войната.

На въпрос дали планира възобновяване на ударите по Иран, американският президент отговори: „Все още обмислям".

Според в. „Уолстрийт джърнъл" президентът възнамерява да поднови ударите по Иран след междинните избори на 3 ноември на фона на нарастващата непопулярност на войната в Близкия изток, която доведе до рязко покачване на цените на горивата.