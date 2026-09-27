Нови скандални разкрития за смъртта на Йоргос Мазонакис

Нови показания хвърлят още по-тревожна светлина върху последните минути от живота на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Медицинска сестра от клиниката в атинския квартал Колонаки е дала четиричасови показания пред разследващия съдия и е разказала за паника, спешно търсене на информация за пропофол и дефибрилатор, който според нея не е бил готов за незабавна употреба. Свидетелката твърди още, че след смъртта на певеца е получила указание какъв час на пристигането му да посочи пред властите.

Има ли антидот за пропофол?

Според разказа на сестрата около 16:00 часа в клиниката станало ясно, че нещо с Мазонакис не е наред. Малко след това тя получила задача да се свърже с анестезиолог и да попита дали съществува антидот за пропофол - силен венозен анестетик, използван за седация и обща анестезия.

„Първото телефонно обаждане беше направено в 16:10 ч. до анестезиолог, тъй като г-жа Г. ме помоли да разбера дали съществува антидот за пропофол. Отговорът беше, че такъв няма“, свидетелства медицинската сестра.

Самият въпрос е важен за разследването, но не доказва сам по себе си какво количество от препарата е било приложено, нито дали той е причинил смъртта. Именно това трябва да бъде изяснявано чрез медицинските експертизи и останалите доказателства по делото.

После се оказало, че дефибрилаторът не работи

След първото спешно обаждане последвало второ - този път до човек, свързан с доставката на дефибрилатора в медицинския кабинет. Причината според сестрата била, че апаратът не работел в момента, в който бил необходим.

По думите й от другата страна на телефона им обяснили, че устройството трябвало да бъде заредено и какво да направят, за да го използват. Този детайл е сред особено чувствителните въпроси в разследването, защото властите проверяват не само медицинските действия спрямо Мазонакис, но и дали кабинетът е разполагал с необходимото оборудване и дали то е било в състояние за незабавна употреба.

Двамата лекари, които ръководели кабинета на улица „Карнеаду“, вече са задържани под стража във връзка със случая. Срещу тях се води наказателно производство, като окончателната им отговорност трябва да бъде установена от съда.

Настана голяма паника!

Свидетелката разказва, че самата тя се намирала в съседна стая с друг пациент, който също преминавал процедура „Inus“. Около 16:00 ч. тя усетила, че в помещението, където се намирал певецът, се случва нещо необичайно.

„Тя се обади на г-н Т. Единственото, което си спомням след това, е, че настана голямо оживление и паника“, казва сестрата за действията на лекарката.

Особено важно е друго нейно твърдение. Според медицинската сестра при пациентите, които преминават процедурата „Inus“, обичайно не се прилага седация. Това поставя пред следователите въпроса защо в конкретния случай изобщо се е стигнало до разговор за пропофол и при какви обстоятелства препаратът е бил използван.

Видяла певеца още предния ден

Медицинската сестра заявява, че е виждала Мазонакис и ден преди фаталния инцидент, когато той бил в клиниката за друга процедура. По нейни впечатления тогава певецът изглеждал по-напрегнат от обичайното.

„Изглеждаше сякаш нещо го тревожи - беше малко по-напрегнат“, разказва тя. Това наблюдение само по себе си не позволява медицински изводи, но е включено сред множеството детайли, които разследващите събират в опит да възстановят последните часове преди смъртта му.

Разследването проверява точно кога Мазонакис е пристигнал в кабинета, какви процедури са били извършени, какви медикаменти са били използвани и кога за първи път е станало очевидно, че състоянието му се влошава.

Най-тежкото твърдение - казали й какъв час да посочи

Сред най-сериозните части от показанията на сестрата е твърдението й, че още същата вечер лекарката е разговаряла с нея за това какво да каже пред разследващите.

На въпрос дали й е било поискано да посочи конкретен час на пристигането на Мазонакис, тя отговаря утвърдително. Според разказа й било казано да заяви, че певецът е пристигнал между 15:00 и 15:30 часа.

Часът има ключово значение, защото следствието се опитва да изгради точна хронология на случилото се. Още в началото на разследването се появиха противоречия относно това кога певецът е влязъл в клиниката и колко време е престоял там преди настъпването на сърдечния арест.

Именно несъответствията в хронологията са сред обстоятелствата, които властите проверяват най-внимателно.

Разследването сглобява минута по минута фаталния ден

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември след посещение в частния медицински кабинет в Колонаки. Случаят предизвика огромен отзвук в Гърция, а властите извършиха обиски в клиниката и иззеха документи, електронни устройства и друг материал, който се анализира.

В центъра на разследването остават медицинската процедура, използваните препарати, състоянието и готовността на медицинската апаратура и поведението на лекарите в критичните минути. Показанията на сестрата добавят нови въпроси - защо е търсен антидот за пропофол, защо дефибрилаторът не е бил готов и защо според нея е имало настояване за конкретна версия относно часа на пристигането.