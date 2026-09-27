Скъпата зима плаши Гърция. Държавата готви нови компенсации

Гърция влиза в отоплителния сезон под силен ценови натиск и правителството подготвя нов пакет от мерки за облекчаване на домакинствата. Водят се разговори с рафинериите за намаляване на цената на отоплителната нафта, а паралелно продължава системата за помощи за отопление. Целта е ударът от скъпия петрол да бъде смекчен още преди зимните месеци, когато разходите на семействата рязко се увеличават.

Целта - нафта под 1,70 евро

Правителството се опитва да задържи цената на отоплителната нафта под 1,70 евро за литър в началото на сезона. Това обаче остава трудна задача, защото крайната цена зависи в голяма степен от международните котировки на петрола, транспортните разходи и поведението на рафинериите.

Именно затова Атина води разговори с големите петролни компании за търговски отстъпки и други механизми, които да намалят цената за потребителите. Подобен подход вече беше използван през лятото, когато рафинериите се включиха в мерки за намаляване на цените на бензина и дизела.

Гърците търсят дърва дори извън страната

Несигурността около цените вече променя поведението на домакинствата. Все повече хора се ориентират към дърва за огрев, особено в северните райони на страната, където зимата е по-студена и разходите за отопление са значително по-високи.

Част от жителите на Северна Гърция дори пътуват до България и Северна Македония, за да търсят по-достъпни дърва. Така високите цени на течните горива постепенно връщат интереса към по-традиционните начини за отопление, въпреки всички неудобства около съхранението и използването им.

Опозицията иска още по-ниска цена

Спорът вече има и политическо измерение. Опозиционни сили настояват държавата да намали част от акциза върху отоплителната нафта, така че крайната цена да се приближи до 1,30 евро за литър.

Разликата спрямо миналата година е сериозна. Тогава отоплителната нафта е струвала около 1,10 евро, което означава, че дори правителствената цел под 1,70 евро оставя домакинствата пред чувствително по-високи разходи.

Помощите за отопление продължават

Паралелно с усилията за намаляване на цената правителството запазва системата за отоплителни помощи. Подкрепата обхваща различни източници на енергия - отоплителна нафта, природен газ, пропан-бутан, дърва, пелети, централно отопление и електроенергия.

Целта е помощите да бъдат насочени най-вече към домакинствата с по-ниски доходи и по-големи потребности през зимата. В северните и планинските райони на страната отоплението остава значително по-голям разход и затова именно там натискът за по-сериозна подкрепа е най-силен.

Скъпото гориво удря и транспорта

Проблемът не свършва с домашното отопление. Високите цени на горивата се прехвърлят върху транспорта, доставките и крайната цена на много стоки, което означава, че натискът може да бъде усетен и от хора, които изобщо не използват нафта за отопление.

Затова Атина се опитва да действа едновременно в няколко посоки - чрез помощите за домакинствата, чрез разговори с рафинериите и чрез временни пазарни интервенции. Правителството обаче признава, че възможностите му не са неограничени, защото международната цена на петрола остава фактор, който никоя национална мярка не може напълно да контролира.

Най-важният тест ще дойде с реалния старт на отоплителния сезон. Ако цената действително бъде задържана под 1,70 евро и помощите стигнат навреме до най-уязвимите домакинства, зимата може да бъде поне малко по-поносима за гръцките семейства.