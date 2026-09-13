Кошмар! В наше село потече нафта вместо вода
Пети ден жители на добричкото село Дебрене не могат да ползват водата
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Пети ден жители на добричкото село Дебрене не могат да ползват водата
От хотел са иззети 1400 л нафта и 376 л високоградусов алкохол без бандерол
Неизвестен е откраднал 228 л дизелово гориво, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Добрич. Сигналът кражбата е подаден около 7 час...
Тригодишно дете от Видин е докарано от родителите си в детското отделение на видинската болница след като погълнало опасно количество нафта, съобщи д-...
Цистерна с нафта се обърна на пътя II-49 Кубрат-Разград. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). И уточниха, че движение...
Огнеборци чистиха теч на нафта Тежка катастрофа в Кресненското дефиле се размина без сериозно ранени. Пътният инцидент станал на мокрото щосе преди ж...
Несъобразена скорост причинила мелето, убедени са от МВР Няма видеокамери в района, разпитаха 40 свидетели Имало ли е разлята нафта или нещо друго п...
Благоевград. По-добре късно, отколкото никога. Двама петричани бяха задържани 4 месеца след извършеното от тях престъпление. Те източили горивото на т...
София. Министърът на транспорта Ивайло Московски е разпоредил на ръководството на БДЖ да извърши незабавна проверка на сигнал за кражба на нафта. Раз...
Жепейци бяха спипани от полицията в Горна Оряховица, докато източвали нафта от локомотив на гарата в района на гимназия "Д-р Асен Златаров". Крадците...
Велико Търново. 39-годишен мъж от Варна избяга от великотърновска бензиностанция с Порше кайен без да си плати горивото. Криминалистите от полицейскот...
Велико Търново. Закоравял престъпник успя да извърши кражба дори от килията си в затвора. 52-годишният пандизчия източи цялото гориво за отопление на...
Велико Търново. Затворник параджия организира група докато е в отпуск и източи горивото за отопление на съкилийниците си. Криминалисти от три областни...
Хасково. От чешмите на ГКПП Капитан Андреево е потекла нафта. Вероятната причина за това е извършване на ремонтни дейности на граничния пункт. Предп...
В 4 държави от ЕС нафтата е по-евтина отколкото у нас
Петрич. Ловки апаши успяха да източат сериозно количество нафта и хидравлично масло от резервоари за гориво. Около 09:15 часа в неделя в РУП - Петрич...
Благоевград. Полицейски служители на РУП - Гоце Делчев предотвратиха опит за кражба на дизелово гориво от детско заведение в града. Около 00.20 ч. в...
Велико Търново. 2160 литра нафта са откраднати от резервоар на Общинско предприятие "Спортни имоти" в четвъртък срещу петък. Липсата е била открита пр...