Вашингтон затяга примката около Иран. Натискът вече е глобален

САЩ разширява икономическия натиск срещу Иран далеч отвъд собствените си санкции. Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че по негово разпореждане американски екипи са изпратени в различни части на света, за да убеждават правителства и финансови институции да ограничават отношенията си с Техеран. Кампанията вече засяга банки, авиокомпании и международните канали, през които Иран получава достъп до капитали и услуги.

Усилията вече дават резултат

„По мое указание бяха изпратени екипи по целия свят, за да разговарят с държавите и да настояват за мерки срещу иранския режим“, заяви Бесънт. По думите му резултатите от натиска вече могат да се видят както във финансовия сектор, така и във въздушния транспорт.

Сред примерите е „Махан Еър“, една от най-големите ирански авиокомпании. Полетите й към Турция и Оман бяха спрени, след като американските санкции значително увеличиха риска за чуждестранните компании, които обслужват ирански превозвачи. Обединените арабски емирства също предприеха ограничения срещу полетите на ирански авиокомпании.

Удар и срещу иранските банки

Натискът не се ограничава до авиацията. Централната банка на Обединените арабски емирства наложи ограничения върху операциите на иранската държавна банка „Мели“, като се позова на нарушения на правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Турция също отне лиценза на клона на иранската „Меллат Банк“ в Истанбул. Турският банков регулатор посочи като основание рискове за вложителите и стабилността на финансовата система, без официално да свързва решението с американския натиск.

Разговори с повече от 50 държави

Особено активна роля в кампанията има заместник-министърът на финансите на САЩ Джонатан Бърк, който отговаря за борбата с финансирането на тероризма. Той проведе двуседмична обиколка в Близкия изток и Европа, докато американското финансово министерство е водило разговори с представители на повече от 50 държави.

Целта е постепенно да бъдат ограничени финансовите и търговските канали, които Вашингтон смята, че позволяват на Техеран да заобикаля санкциите. Американските власти предупреждават и чуждестранните компании, че могат сами да попаднат под санкции, ако продължат да обслужват определени ирански структури.

Авиацията е сред основните мишени

В началото на септември САЩ наложиха нов мащабен пакет санкции срещу иранския авиационен сектор. В черните списъци попаднаха десетки авиокомпании, посредници и компании, за които Вашингтон твърди, че подпомагат придобиването на самолети, резервни части и технологии в нарушение на ограниченията.

Американското правителство твърди, че част от иранската гражданска авиация е използвана и за превоз на оръжия, военно оборудване и представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Именно затова Вашингтон се стреми не само да санкционира самите ирански компании, но и да направи все по-трудно тяхното обслужване извън страната.

Икономическият натиск става част от по-голямата битка

Новата кампания идва на фона на тежката конфронтация между САЩ и Иран и продължаващия спор за Ормузкия проток. Докато Техеран настоява за дипломатическо решение и поставя условия за възстановяване на нормалното корабоплаване, Вашингтон едновременно увеличава икономическия натиск.

Така битката между двете държави все повече се води не само с военни и дипломатически средства, а и през банки, летища, лицензи и международни финансови канали. Стратегията на Вашингтон е ясна - колкото по-малко държави и компании са готови да работят с Иран, толкова по-голям да бъде натискът върху Техеран да промени поведението си.