Тръмп пусна собствена телевизия. Trump TV ще върви денонощно

Доналд Тръмп вече има 24-часов телевизионен поток, посветен почти изцяло на неговите речи, изявления и най-силните моменти от работата на администрацията. Белият дом стартира TRUMP TV: The Essentials Station в официалните си онлайн канали, като обещава непрекъснато излъчване на „най-големите моменти“ на администрацията, водещи видеа и ключови изявления.

Trump TV влиза в ефир

Официалната страница на Белия дом рекламира канала като място, където зрителите могат да следят 24 часа в денонощието подбрани материали за президента и администрацията. На 21 септември Белият дом публикува и отделно видео с недвусмисленото заглавие „Trump TV is Here“.

Това не е традиционна телевизия със собствена редакция и журналистически екип, а непрекъснат официален видеопоток, съставен от материали на Белия дом. Именно затова новият проект веднага беше поставен в контекста на конфликта между администрацията и независимите медии. Първото излъчване включваше архивни речи и събития на Тръмп, а не класическа новинарска програма с независими репортери и критични коментари.

Три медии останаха извън Белия дом

Няколко дни преди старта на Trump TV Тръмп обяви, че забранява достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico. Той ги обвини, че разпространяват „фалшиви новини“ и „измислици“. На 19 септември репортери на трите медии действително бяха спрени на входа, а акредитациите им бяха деактивирани.

CNN, MS NOW и Politico отговориха със съдебен иск срещу президента и администрацията. Те твърдят, че са наказани заради съдържанието на журналистическата си работа и че забраната нарушава Първата поправка на американската конституция. Белият дом защитава решението, а Тръмп заявява, че не води война срещу свободната преса, а срещу това, което той определя като „фалшиви новини“.

Дори FOX News се включи в протеста

Последва необичайна реакция от петте големи телевизионни мрежи, които участват в телевизионния пул на Белия дом. FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News обявиха, че временно спират общото телевизионно отразяване чрез пула в знак на солидарност с отстранените журналисти. Това не означава пълен бойкот на всички събития на Тръмп, а прекратяване на традиционната система, при която една телевизия снима президента и предоставя кадрите на останалите.

Особено показателно е участието на FOX News - медия, която често има по-благоприятно отношение към Тръмп от CNN и други негови остри критици. В общото изявление телевизиите заявиха, че обществото има жизнен интерес да получава „точна, независима информация“ за правителството и че администрацията не трябва да ограничава медия само защото не харесва нейното отразяване.

Самият Тръмп омаловажи медийния протест. Говорейки в Ню Йорк на 21 септември, той заяви, че телевизиите били казали, че ще го бойкотират, „но никога не ме бойкотират“, и посочи присъстващите журналисти като доказателство. Президентът отново настоя, че медиите също имат задължение да отразяват администрацията честно и повтори критиките си към CNN и Politico.