Два фронта събраха Тръмп и Макрон. Ключова среща в Ню Йорк

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп проведоха важен разговор в Ню Йорк, в който се преплетоха две от най-опасните геополитически кризи в момента - войната в Украйна и напрежението около Червено море. Френският президент определи срещата като „много конструктивна“ и заяви, че двамата са обсъдили както защитата на ключовите маршрути за петрол, така и необходимостта Украйна да получава по-бързо средства за противовъздушна отбрана. Разговорът продължи около половин час и се състоя в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Макрон поиска повече средства за защита на Украйна

По думите на Макрон основният украински въпрос е бил как Киев да бъде подпомогнат „по-бързо и по-решително“ с ракети прехващачи. Френският президент подчерта, че става дума за отбранителни системи, способни да ограничат щетите от руските въздушни удари.

Ройтерс съобщава, че двамата лидери са обсъдили и идеи за ограничаване на взаимните удари по енергийната инфраструктура. Макрон поставя този въпрос в по-широк план - защитата на украинската енергийна система преди зимата и опитите да се намали ескалацията между Москва и Киев.

„Имахме много добър разговор. Той беше много конструктивен“, заяви Макрон след срещата. Според него Тръмп е показал готовност за подробен разговор по двете кризи. Нюзмакс също постави акцент върху думите на френския президент, че американският му колега е бил отворен за обсъждане на конкретни решения.

Но Тръмп има собствена линия за Украйна

Самият Тръмп не направи подробно публично изявление след срещата с Макрон. Разговорът беше обявен като закрит за медиите, а до момента Белият дом не е публикувал обстоен официален прочит на казаното между двамата.

Последните му позиции обаче показват по-сложна картина. Аксиос съобщи, че в телефонен разговор със Зеленски Тръмп многократно е поставил въпроса за украинските удари по руски петролни рафинерии, които според американската страна допринасят за поскъпването на дизела на световните пазари. Фокс нюз също съобщи за настояването му Киев да прекрати атаките срещу руските рафинерии.

Това означава, че Макрон настоява за по-силна защита на Украйна, докато Тръмп едновременно търси механизъм за намаляване на ударите по енергийната инфраструктура. Американският президент трябва да се срещне и със Зеленски в Ню Йорк, като украинският лидер вече заяви, че срещата „може да промени много“ в дипломатическите усилия.

Червено море вече е въпрос и на цените

Втората голяма тема между Тръмп и Макрон е била сигурността на Червено море. Значението му рязко нарасна заради проблемите по други петролни маршрути и засилването на действията на хутите в Йемен. Макрон изрично свърза сигурността там с глобалните цени и покупателната способност в Европа.

Точно тук позицията на Тръмп също е предпазлива. Според Аксиос той е обмислял нови американски удари срещу хутите, но в крайна сметка се е отказал от тях заради опасения, че това може да въвлече Съединените щати в по-широк конфликт и да застраши още повече корабоплаването през Баб ел Мандеб. Ройтерс също съобщава, че Саудитска Арабия е настоявала за американска намеса на фона на настъплението на хутите.