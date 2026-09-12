ООН бие тревога: идва нова война
Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за най-големия риск от мащабен конфликт
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Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за най-големия риск от мащабен конфликт
Има видеозапис от атаките
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
Страната обаче няма излаз на него
Примирето, за което US президента говори, е фалшиво
Саудитска Арабия пренасочва милиони барели, но новите рискове могат да затворят и тази артерия
Те са идеални за изследване на това как животът може да се е появил в такава враждебна среда
В ранните си години Моисей е живял в близката пустиня и е знаел къде керваните пресичат Червено море
Прогноза къде след време ще има чисто нов
Индийският флот е призовал пиратите да се предадат и да освободят кораба и всички цивилни
Корабът е собственост на Великобритания и бе атакуван от йеменските бунтовници миналия месец
По сведения на военните власти екипажът е напуснал кораба, който е застанал на котва
Има ли пострадали
Говори Ангел Найденов
Атаките на хусите срещу кораби в Червено море нарушиха световната търговия
Говори еврокомисар Паоло Джентилони
Новият удар е нанесен рано тази сутрин йеменско време
Важна среща
Какво се случи
Говори военният министър