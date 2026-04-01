Иран обвини Тръмп в абсолютна лъжа

Напрежението в Близкия изток кипи. Властите в Иран категорично отрекоха твърдението на Доналд Тръмп, че страната е поискала прекратяване на огъня, определяйки го като „фалшиво и безпочвено“.

По-рано американският лидер заяви в социалната мрежа Truth Social, че „новият президент на режима“ в Техеран е отправил подобно искане – без да уточни кого има предвид. В същото време тонът от Вашингтон остава крайно остър: според Тръмп САЩ ще обмислят примирие едва когато стратегическият Ормузки проток бъде „отворен, свободен и безопасен“. Дотогава, по думите му, натискът срещу Иран ще продължи с пълна сила.

Паралелно с това Тръмп намекна, че обмисля излизане на САЩ от НАТО – ход, който обаче би срещнал сериозни правни пречки заради закон от 2023 г.

На този фон Европа се готви за дипломатическа офанзива. Премиерът на Великобритания Киър Стармър обяви, че в Лондон ще се проведе среща с десетки държави, посветена на сигурността в Ормузкия проток – жизненоважен маршрут за световния петрол.

Междувременно цените на суровината леко се успокоиха и паднаха под 100 долара за барел, но това не носи истинско облекчение. Нови удари се съобщават както в Иран, така и в Израел, а в Ливан жертвите вече надхвърлят 1300.

Иранската армия обяви тази вечер нова вълна от ракетни и дронови атаки, насочени срещу Израел и американски военни бази в Персийския залив. Нито от израелска, нито от американска страна имаше незабавно потвърждение за преки попадения. Централното командване на иранската армия - „Хатам ал-Анбия“ - съобщи, че сред набелязаните цели са израелски градове като Тел Авив на средиземноморското крайбрежие и Ейлат на Червено море, както и американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт.

