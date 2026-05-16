И Вучич при Си Дзинпин след Тръмп и Путин

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин „няколко дни“ след посещението на руския президент Владимир Путин в Пекин. Путин ще посети китайската столица за два дни на 19 май, пише "Комерсант".

Вучич заяви, че има „големи очаквания“ за предстоящото пътуване. „Няколко дни по-късно ще пътуваме до Китай за разговори с президента Си. След посещението на президента Тръмп и президента Путин ще имаме изключителната чест да направим официално държавно посещение в Китай“, заяви сръбският президент в обръщение към нацията, цитира ТАСС.

Американският президент бе два дни в Пекин. Китайският лидер нарече посещението на Доналд Тръмп „историческо и значимо“ и спомена постигането на няколко „важни споразумения“. Тръмп обяви и подписването на споразумения, но подробностите за тях все още не са известни.

