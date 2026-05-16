Пулев обяви над 1 млрд. евро за Стара Загора

Повече от1 млрд. евро европейски и публичен ресурс може да бъде насочен към Стара Загора през следващите години, след като правителството обяви нови инвестиционни планове за региона. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев съобщи, че само подготвените нови проекти са за близо 300 млн. евро, а допълнително стотици милиони ще бъдат активирани по линия на Фонда на фондовете и програмите за справедлив преход.

Основната цел е ускоряване на индустриализацията, модернизацията на инфраструктурата и спасяване на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите на Пулев следващите три месеца ще бъдат критични за запазването на близо 3 млрд. евро за България.

Темата бе обсъдена на среща между Пулев, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и областния управител Калоян Дамянов. В разговорите основен акцент са били забавените процедури, ускоряването на инвестиционните процеси и координацията между държавата и местната власт.

Според вицепремиера в момента в Стара Загора има 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а паралелно с това предстои стартът на нови проекти за близо 300 млн. евро. "Допълнително над 200 проекта предстоят да бъдат оценени, като е поет ангажимент това да се случи максимално бързо", заяви Пулев.

По думите му основната цел е средствата по европейските програми да достигнат по-бързо до домакинствата и бизнеса, за да се постигне реален ефект върху жизнения стандарт и икономическата активност в региона.

По време на срещата е била обсъдена и необходимостта от развитие на индустриалните зони, летището, логистичната инфраструктура и високотехнологичните производства. Управляващите са поставили акцент върху транспортната свързаност, енергийната обезпеченост и подготовката на проекти, които могат успешно да бъдат защитени пред европейските институции.

Пулев предупреди, че сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост остават изключително амбициозни и страната не може да си позволи загуба на европейски средства. "Има значителен ресурс, който е насочен към Стара Загора, а средствата са за индустриализация на региона", подчерта министърът.

Според него над 600 млн. евро ще бъдат налични чрез Фонда на фондовете по програмите за справедлив преход, а допълнително още 300 млн. евро са планирани специално за трансформацията на енергийните райони.

Като част от ускоряването на процесите ще бъде създадена и работна група между правителството, областната администрация и местната власт, която да следи изпълнението на проектите и да съкращава административните забавяния.

Пулев подчерта още, че първата му визита извън София след поемането на поста е именно в Стара Загора. По думите му това е знак за значението, което правителството отдава на региона и на предстоящите инвестиции в индустрията и икономиката.

