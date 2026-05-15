Скандал с обществени поръчки. КЗК разследва предполагаем картел

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна мащабно разследване срещу седем фирми по подозрение за участие в картелни схеми при обществени поръчки за болнична храна и доставка на машини за добива и строителството. По двете производства антимонополният орган е извършил внезапни проверки в офисите на дружествата със съдебно разрешение и със съдействието на специализирани полицейски сили на МВР.

Разследването е насочено към една от най-тежките форми на нарушение на конкурентното право - манипулиране на обществени поръчки чрез тайни договорки между конкуренти. Според КЗК подобни практики водят до източване на сериозен публичен ресурс чрез предварително координирани оферти, фиксирани цени и разпределяне на пазари.

Сигнал от депутат отприщил първото разследване

Едното производство е започнало след сигнал на депутата Васил Пандов и е свързано с обществени поръчки за доставка на храни за лечебни заведения в София. По данни на КЗК три от участвалите дружества са обменяли чувствителна търговска информация чрез външен консултант.

Според антимонополния орган именно чрез подобни посредници често се координират оферти и се създават условия за предварително нагласени търгове. Разследването тепърва ще установява дали е имало умишлено манипулиране на процедурите и ощетяване на държавни лечебни заведения.

Съмнения за нагласени оферти и при строителната техника

Второто производство засяга обществени поръчки за доставка на машини и оборудване за добивната и строителната индустрия. По информация на КЗК събраните доказателства сочат, че три фирми са координирали поведението си при участие в различни търгове, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри.

По това производство вече има и искане за освобождаване или намаляване на санкция по т.нар. програма leniency - механизъм, чрез който участник в таен картел може да съдейства на разследването срещу по-лека санкция. Подобна практика се използва активно и от Европейската комисия при разкриването на картелни споразумения.

Заплашени са с огромни санкции

Фирмите разполагат с 30-дневен срок, в който могат да представят писмени възражения и да бъдат изслушани пред Комисията за защита на конкуренцията. След това КЗК ще излезе с окончателни решения по двата случая.

Ако обвиненията бъдат доказани, санкциите могат да достигнат до 10% от оборота на компаниите за предходната финансова година. Сред възможните последици е и ограничаване на правото им да участват в бъдещи обществени поръчки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com