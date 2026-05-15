Водеща нискотарифна авиокомпания обяви вдига ли цените и отменя ли полети

Wizz Air не планира да отменя полети или да прехвърля увеличените разходи за самолетно гориво върху пътниците чрез по-високи цени на билетите, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията. Търговският директор на компанията Иън Малин заяви, че основен приоритет за превозвача остава стабилността на мрежата и поддържането на достъпни цени.

„Важно е да отбележим, че въпреки увеличението в цените на самолетното гориво, не планираме да отменяме полети или да прехвърлим тези разходи върху пътниците чрез по-високи цени на билетите“, каза Малин.

От авиокомпанията съобщиха още, че през периода януари – април 2026 г. Wizz Air е постигнала коефициент на изпълнение на полетите от 99,53 процента, като по този показател се нарежда сред трите водещи оператора в Европа. Компанията отчита и високи резултати по отношение на точността на полетите. Според данните превозвачът е сред най-добре представящите се авиокомпании в Европа при излитанията от т.нар. „първа вълна“ в началото на деня - показател, който има ключово значение за стабилността на полетната програма и ограничаването на закъсненията през деня, пише БТА.

От Wizz Air посочват още, че авиокомпанията е сред водещите превозвачи в Европа и по показателите за излитане и пристигане в рамките на до 15 минути от разписанието. Компанията отчита и 99 процента точност при пристиганията в рамките на до 180 минути.

От пресцентъра допълват, че преди активния летен сезон продължават мерките за повишаване на оперативната готовност чрез оптимизиране на планирането, координацията между екипите и инвестиции в технологии и обслужване на пътниците. Компанията е въвела и нова услуга за съдействие при смущения на пътуването при закъснения над два часа, разработена в партньорство с HTS.

