България с 33% пазарен дял за Wizz Air, компанията разширява екипа
Близо 3,2 млн. пътници са превозени за година, а на 10 септември в София започва нова кампания за пилоти и кадети
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Близо 3,2 млн. пътници са превозени за година, а на 10 септември в София започва нова кампания за пилоти и кадети
Wizz Air вече е превозила над 2,7 млн. души от и до морския град и разширява връзките с ключови европейски пазари
Средната седалка става нещо много полезно
Новият Airbus A321neo разширява базата на Wizz Air и добавя възможности за градски туризъм и летни почивки
Осмият базиран самолет на Wizz Air ще обслужва най-мащабното разписание на превозвача от българската столица
Wizz Air разширява мрежата си от България с маршрут до една от най-посещаваните европейски столици
Билетите за новите летни линии са в продажба, а компанията увеличава капацитета си в България
Компанията обяви, че ще стане първата европейска ултранискотарифна авиокомпания със свързаност от Starlink
Wizz Air стартира директни полети до летище Модлин три пъти седмично и разширява силно мрежата си от България
Авиокомпанията пуска нова поредица със свои служители и дава до 22% отстъпка за полети в цялата мрежа
Основен приоритет за превозвача остава стабилността на мрежата и поддържането на достъпни цени
Авиокомпанията възобновява операциите си към Израел от 28 май
Авиокомпанията увеличава капацитета на Летище Варна и обещава близо 400 нови работни места в региона
Компанията ще предлага специални чартърни полети за футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство по футбол
Специален полет кацна на летище „Васил Левски“-София, компанията обмисля помощ и за пътници
Компанията увеличава полетите от ключови европейски бази, за да поеме засегнатите от спрените връзки с Израел
Мярката влиза в сила незабавно заради ескалацията около Иран
Платформата предлага 8000 нови комбинации и застраховка при изпуснати връзки
Осми базиран самолет, нови дестинации и рязък ръст на капацитета през лятото на 2026 г.
Авиокомпанията отчита рекорден растеж с 250 самолета и силно присъствие в България