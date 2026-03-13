Пет нови линии от Варна и още един самолет на Wizz Air

Wizz Air обяви сериозно разширяване на дейността си във Варна, като ще базира трети самолет на Летище Варна и ще открие пет нови директни маршрута от морската столица. Новите линии ще свързват града с Барселона, Атина, Париж Бове, Дебрецен и Гданск, а първите полети са планирани за юни 2026 г. Компанията очаква разширяването да добави около 500 000 нови места за пътници през летния сезон и да създаде близо 400 работни места в региона. Билетите за новите маршрути вече са пуснати в продажба.

Нови европейски връзки от морската столица

Петте нови линии ще свържат Варна с ключови европейски градове в Испания, Гърция, Франция, Унгария и Полша. Полетите до Барселона, Атина, Париж Бове, Дебрецен и Гданск трябва да започнат през юни 2026 г., като билетите вече се предлагат чрез сайта и мобилното приложение на авиокомпанията.

Според компанията част от билетите започват от 19,99 евро. С новите линии авиопревозвачът цели да увеличи възможностите за пътуване между българското Черноморие и редица европейски градове.

Още маршрути към Рим, Варшава и Ларнака

Освен новообявените линии Wizz Air подготвя и старта на други маршрути, обявени по-рано през годината. Те също трябва да започнат през летния сезон на 2026 г. и ще свързват Варна с Рим, Варшава, Катовице, Вроцлав, Будапеща и Ларнака.

Разширяването на мрежата е част от стратегията на авиокомпанията да увеличи достъпните връзки между България и Европа и да предложи повече възможности за пътуване от Черноморието.

Инвестиция с ефект за туризма и икономиката

От Wizz Air подчертават, че разширяването на базата във Варна е важен етап в развитието на компанията в България. Новият самолет ще увеличи оперативния капацитет на Летище Варна с около половин милион места през летния сезон на 2026 г.

Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air, заяви, че компанията разглежда инвестицията като дългосрочен ангажимент към страната.

„Изключително сме развълнувани да базираме трети самолет в нашата база във Варна и да добавим пет нови маршрута към мрежата си от морската столица“, каза той.

„Тази инвестиция подчертава дългосрочния ни ангажимент към България и развитието на свързаността на Черноморския регион. Новите линии ще дадат на пътниците повече възможности за достъпни пътувания в Европа и ще подкрепят туризма и местната икономика“, допълни Империале.

Летище Варна очаква повече пътници

Операторът на летището също приветства разширяването на присъствието на авиокомпанията. Според ръководството на Летище Варна новите линии и допълнителният самолет ще засилят ролята на града като важен транспортен и туристически център.

Главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш заяви, че решението на авиокомпанията е важна стъпка за региона.

„Силно приветстваме решението на Wizz Air да разшири присъствието си на Летище Варна чрез базиране на трети самолет и откриване на нови директни маршрути“, каза той.

„Това развитие ще укрепи свързаността на Черноморския регион и ще повиши привлекателността на Варна както като туристическа, така и като бизнес дестинация“, добави Ройш.

Разширяване на дейността на компанията у нас

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и постепенно увеличава присъствието си на пазара. В момента авиокомпанията обслужва 23 директни маршрута от Варна до 13 държави.

Флотилията на превозвача в България вече се състои от 11 самолета Airbus A321neo. Според компанията този тип самолети намалява разхода на гориво и въглеродните емисии с до 20 процента и ограничава шумовото замърсяване.

Дългосрочната стратегия на авиокомпанията включва разширяване на мрежата от маршрути, инвестиции в оперативна надеждност и подобряване на обслужването на пътниците в рамките на програмата Customer First Compass.

