Wizz Air връща полетите до и от Тел Авив

Wizz Air съобщи, че възобновява полетите си от и до Тел Авив от 28 май. Решението бележи важна стъпка към възстановяването на въздушната свързаност между Израел и редица европейски държави след продължилите ограничения и напрежение в региона.

От авиокомпанията посочиха, че решението е взето след последната актуализация на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и след постоянна координация с международните и местните власти, авиационните органи и службите за сигурност.

Компанията уточнява, че ще продължи внимателно да следи ситуацията и да поддържа постоянен контакт с институциите, свързани със сигурността на полетите. При необходимост разписанията могат да бъдат променяни в съответствие с официалните указания в авиационния сектор.

Стотици хиляди билети вече са пуснати в продажба и могат да бъдат закупени през сайта на авиокомпанията и мобилното ѝ приложение.

Главният търговски директор на Wizz Air Иън Малин заяви, че авиокомпанията подхожда внимателно към възстановяването на полетите.

„Като надеждна европейска авиокомпания и водещ нискотарифен превозвач в Израел, за нас е удоволствие да потвърдим завръщането си в Тел Авив. Безопасността и сигурността на нашите пътници и екипаж остават наш най-голям приоритет, затова подходихме към това решение внимателно и отговорно“, посочи Малин.

По думите му компанията очаква с нетърпение отново да посрещне израелските си пътници и да даде възможност на клиентите си от цяла Европа да пътуват до Израел.

С възстановяването на линиите до Тел Авив Wizz Air затвърждава позицията си на една от водещите нискотарифни авиокомпании в Израел. Превозвачът в момента оперира над 1000 маршрута и планира да превози около 80 милиона пътници през 2026 година.

