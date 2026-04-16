Стачка след стачка в Луфтханза. Напрежението ескалира и полетите спират

Профсъюзът на пилотите в Луфтханза обяви нова двудневна стачка за днес и утре, след като предишният протест доведе до отмяната на стотици полети в Германия. Акцията ще засегне основната авиокомпания, както и подразделенията CityLine, Eurowings и Lufthansa Cargo. Сред засегнатите са и полети от и до българската столица София. Причината е липсата на напредък в преговорите за условията на труд и пенсиониране.

Синдикатът заяви, че работодателят не е направил отстъпки въпреки натиска от предходните стачни действия. Ръководството на Луфтханза настоява за строга финансова дисциплина и ограничаване на разходите, за да може компанията да обслужва натрупаните си задължения.

Вълната от протести вече доведе до сериозни смущения в авиационния трафик. Само в рамките на един ден бяха отменени стотици полети, включително 12 връзки със София. На летище Франкфурт са анулирани над 580 излитания и кацания, а в Мюнхен - около 380 полета.

Около 20 000 служители от кабинния екипаж също участват в протестите, което допълнително задълбочава кризата. Стачките са част от по-широк конфликт около новия колективен трудов договор, който трябва да определи бъдещите условия на труд.

Сред основните искания на пилотите са по-високи заплати и по-добри условия за пенсиониране. Синдикатите предупреждават, че при липса на компромис стачните действия могат да продължат и да обхванат още повече полети и дни.

