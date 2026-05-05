Авиационен шок! 2 милиона места изчезват преди летния сезон

Авиокомпаниите по света вече съкращават полетите си в опит да избегнат по-голяма криза, като около 2 милиона места са премахнати от разписанията само за месец май. Причината е нарастващият страх от недостиг на самолетно гориво в навечерието на най-натоварения период за пътувания. Мерките идват превантивно, но сигналът е ясен - летният сезон може да започне с по-малко полети и по-високи цени. Несигурността около доставките вече принуждава авиосектора да пренарежда плановете си в движение.

Новите правила променят играта

Ситуацията се развива паралелно с извънредни законодателни промени във Великобритания, които дават сериозна гъвкавост на авиокомпаниите. Те вече могат да обединяват пътници от различни полети без да изплащат компенсации и без да губят слотове за излитане и кацане. Това е ключово предимство за натоварени летища като „Хийтроу“, където всяка позиция за излитане е стратегически ресурс.

Според британските власти идеята е да се избегнат масови отменени полети в последния момент и да се даде възможност на пътниците да бъдат пренасочени поне две седмици предварително. На практика това означава, че вместо да се отменят полети, те ще бъдат сливане в по-малко, но по-пълни курсове.

По-малко полети, повече пътници в самолетите

Авиокомпаниите вече започват да оптимизират графиците си, като намаляват честотата по популярни линии. Възможно е например четири дневни полета по дадена дестинация да бъдат сведени до три или дори два. Основният натиск ще бъде върху най-търсените европейски маршрути, където търсенето остава високо, но капацитетът се свива.

Целта е да се избегне хаос на летищата, при който пътници разбират за отменени полети в последния момент. Вместо това системата ще се опита да преразпредели трафика по-рано, макар и за сметка на удобството.

Горивото - скритата криза зад решението

Според Международната агенция по енергетика рискът от недостиг на авиационно гориво може да се задълбочи с настъпването на летния пик. Това вече кара компаниите да действат предварително, вместо да чакат реален срив в доставките.

Паралелно с това анализатори предупреждават за вероятно поскъпване на билетите. Намаленият брой места и високото търсене почти неизбежно ще доведат до по-високи цени през следващите месеци. Някои държави вече търсят алтернативни доставки на гориво, за да ограничат удара върху сектора.

Какво означава това за пътуващите

Въпреки напрежението туристическите програми за лятото остават в сила, включително чартърните полети до популярни дестинации като България. Пътниците обаче вече са по-предпазливи и следят внимателно за промени в разписанията.

Очаква се летният сезон да премине под знака на по-внимателно планиране, по-скъпи билети и по-малко гъвкавост при пътуванията. Засега индустрията се опитва да овладее ситуацията, но сигналите за по-дълбока криза остават.

