Почна се! Летища ограничават горивото за самолетните полети

Ограничения на зареждането с гориво бяха въведени на четири летища в Северна Италия. Мярката идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, което поставя под риск доставките на петролни продукти и природен газ, съобщават АНСА, РАИ Нюз, Ти Джи ком 24 и Скай Ти Джи 24.

Мерките засягат летищата Линате в Милано, както и тези в Тревизо, Венеция и Болоня и ще бъдат в сила до 9 април, освен ако не бъде взето друго решение.

Новината беше оповестена, след като компанията Еър Би Пи Италия - един от основните доставчици на самолетно гориво - изпрати известие до авиокомпаниите за предстоящите ограничения. От компанията, която е част от британската Би Пи, уточняват, че приоритет при зареждането ще имат медицинските и държавните полети, както и тези с продължителност над три часа.

За останалите полети са въведени конкретни лимити - до 2000 литра гориво на самолет на летищата в Болоня и Венеция и до 2500 литра на самолет на летището в Тревизо. Най-напрегната е ситуацията във Венеция, където има изрична препоръка пилотите да зареждат гориво още преди пристигане.

На летище Линате в Милано също са въведени ограничения, но без конкретно посочен максимален обем, което създава допълнителна несигурност за авиокомпаниите. Мерките идват в момент на сериозно напрежение на енергийните пазари и подчертават зависимостта на авиационния сектор от стабилните доставки на гориво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com