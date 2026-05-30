Световни институции предупредиха за удар върху енергията и бедните икономики

Шефовете на Международната агенция по енергетика, Международния валутен фонд, Световната банка и Световната търговска организация предупредиха, че войната в Близкия изток вече поставя под сериозно напрежение енергийните доставки и удря най-силно уязвимите икономики, предаде Ройтерс. Конфликтът между САЩ и Израел срещу Иран наруши търговията, разклати финансовите пазари и засили тревогата за световните доставки на петрол и газ, особено през Ормузкия проток.

Според институциите глобалната икономика засега остава устойчива, но по-бедните държави плащат по-висока цена чрез поскъпването на горивата и торовете, нарастващата несигурност и риска за работните места. Предупреждението идва в момент, когато Вашингтон очаква решение на Доналд Тръмп за евентуално споразумение с Иран за удължаване на примирието.

Ръководителите на четирите глобални институции са се срещнали в четвъртък, за да обсъдят какъв трябва да бъде отговорът на икономическите последици от войната. В съвместно изявление, публикувано късно в петък, те подчертават, че напрежението около енергийните маршрути може да се превърне в по-широк риск за пазарите и икономическата стабилност.

Най-сериозната тревога е свързана със сигурността на доставките през Ормузкия проток, който е един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол и газ. Всяко продължително нарушение на движението през него може да повиши натиска върху цените на горивата и да засили инфлационните рискове в страни, които вече са подложени на икономическо напрежение.

Институциите предупреждават, че конфликтът не засяга всички еднакво. По-бедните икономики са по-уязвими, защото по-високите цени на горивата се прехвърлят върху транспорта, храните и производството, а поскъпването на торовете може да натисне допълнително земеделието и продоволствената сигурност.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще вземе решение по потенциално споразумение с Иран за удължаване на примирието. Очаква се евентуална договореност да включва отваряне на Ормузкия проток и премахване на капацитета на Иран да произведе ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.

„Ако транспортните потоци не се върнат към нормалното, продължаващото бързо изчерпване на световните петролни запаси преди пиковото лятно търсене на петрол в Северното полукълбо ще създаде нарастващи рискове за сигурността на доставките на гориво, пазарните условия и по-широката икономическа устойчивост“, заявиха институциите.

Така предупреждението на МАЕ, МВФ, Световната банка и СТО поставя войната в Близкия изток не само като военна и дипломатическа криза, а като пряка заплаха за енергийната сигурност, цените, работните места и най-уязвимите икономики.

