Световни институции предупредиха за удар върху енергията и бедните икономики
Войната в Близкия изток разклаща търговията, пазарите и доставките през Ормузкия проток
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Войната в Близкия изток разклаща търговията, пазарите и доставките през Ормузкия проток
Започна пренареждане в класацията
Икономиките на страните ще бъдат движени от силно вътрешно търсене, нарастващи инвестиции и натрупване на богатство от домакинствата
Украйна ще използва средствата, за да засили военната си отбрана срещу Русия
Големи компании свиват производството или направо затварят
Бeзpaбoтицaтa тpъгнa pязĸo нaгope в paзличнитe чacти нa cвeтa
Премиерът: Надявам се да се намери компромисно решение, запазвайки се единството на ЕС
В мoмeнтa cмe в нaй-лoшaтa peцecия cлeд Bтopaтa cвeтoвнa вoйнa.
Страните да не се връщат преждевременно към драстични икономии
Тези пари трябва да ограничат въздействието на коронавируса
При катастрофално развитие на събитията, броят на смъртните случаи ще бъде 68 милиона души в рамките на година след избухването