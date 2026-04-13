Топ 10 на най-силните икономики в света

Данните на световната статистика за Топ 10 най-силни икономики за 2025 г. потвърждават мащабна трансформация в глобалния икономически ред, сочат данните на Statista, цитирани от "Фокус". Докато водещите икономики по Брутен вътрешен продукт (БВП) запазват позициите си, структурните промени в енергетиката, технологиите и демографията започват да пренареждат Топ 10.

Лидерите

Съединените щати остават най-голямата икономика в света с БВП от над 30.6 трилиона долара. Растежът на САЩ се движи основно от сектора на услугите, иновациите в изкуствения интелект и силните потребителски разходи.

На втора позиция е Китай с близо 19.4 трилиона долара. Въпреки забавянето в сектора на недвижимите имоти, Пекин остава доминираща сила благодарение на мащабния износ и лидерството си в производството на електромобили и зелена енергия.

Германия изпреварва Япония

Една от най-значимите новини в глобалната икономика е официалното изкачване на Германия до третото място в света (5.01 трилиона долара). Япония (4.28 трилиона долара) падна до четвърта позиция, основно поради рязкото обезценяване на йената спрямо долара. Германия печели позицията номинално, но реално страната се бори със стагнация и високи енергийни разходи.

Индия с най-бързия възход в историята

Индия заема петото място с БВП от 4.13 трилиона долара, но прогнозите са категорични - до 2027-2028 г. страната вероятно ще изпревари Германия и Япония, за да стане третата най-голяма икономика. С годишен растеж от над 6-7%, Делхи се превръща в алтернативен център на глобалното производство.

Глобален брутен вътрешен продукт

През 2025 г. световният БВП възлиза на приблизително 117.2 трилиона щатски долара, като Съединените щати съставляват повече от една четвърт от тази цифра. Единадесетте най-големи икономики в света включват всички икономики от Г-7, както и четирите най-големи икономики от БРИКС. САЩ постоянно имат най-голямата икономика в света от междувоенния период и докато предишни доклади прогнозираха, че ще бъдат изпреварени от Китай през 2020-те години, по-скорошни прогнози сочат, че икономиката на САЩ ще остане най-голямата със значителна разлика и през 30-те години на 21-ви век.

Защо това има значение за българския потребител?

Промените в глобалния БВП пряко влияят върху инфлационните процеси в Европа, цените на суровините и стабилността на еврото.

