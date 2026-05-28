Шок. Колко се чака да паднат цените

Нова инициатива на правителството ни обещава регулиране и дори падане на цените на основни стоки с 10%. Това обеща земеделският министър Пламен Абровски пред Нова. Очаква се със съдействието на големите хранителни вериги цените да се понижат с над 10% вследствие на мерки, които ще приложат заедно с кабинета.

В големите и малките магазини започва инициативата "Кошница с грижа“, която трябва да обхване базови хранителни стоки. По думите на министър Абровски, в програмата доброволно ще се включат и големите търговски вериги - "Кауфланд", "Лидл", "Билла", така и по-малките магазини.

Идеята е да има "споделена отговорност“ - 50 на 50 между различните участници във веригата - производители и търговски обекти,

заяви Абровски и допълни, че новият подход цели повече "честност“ в ценообразуването, без да се ограничава конкуренцията.

В рамките на мерките се предвижда промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчиците. Министърът посочи още, че практиките при формиране на надценки трябва да бъдат преразгледани, особено при вносните стоки.

Недопустимо е вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно, каза Абровски.Така визира практиката родният потребител да иска да купи българска стока и почти винаги да се оказва, че местните продукти са по-скъпи от вносните, които пък са с по-ниско качество. Министърът даде пример с прясното мляко. Но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета оскъпяването е най-голямо, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже как да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за производителите на местно ниво, отчете се Абровски.

Министърът засегна и темата за контрола на хранителните продукти на граничните пунктове, включително "Капитан Андреево“. Той заяви, че Европейската комисия е извършвала одити и е изразила доверие в системата за контрол на храните.

Според министъра, ефектът от новите мерки ще бъде видим в кратки срокове, като се очаква поевтиняване на основните хранителни стоки с над 10%.

