Всичко за Падат

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Цените падат 3 години поред

Цените падат 3 години поред

Газът поевтиня със 17% през 2015 г., а парното - с 15 на сто Инфлацията е отрицателна за трета поредна година. Пред декември инфлацията замръзна на 0...

14 януари | 21:35
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Падат лихвите по кредитите

Падат лихвите по кредитите

София. Спад на лихвите по потребителските кредити се наблюдава през юни, сочи анализ на консултантите от КредитЦентър. "Не само лихвите, но и таксите...

19 юли | 21:00
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