Шах! Изкараха програмата на Хитлер срещу високите цени

Мерките на кабинета срещу цените повтарят точка 16 от програмата на партията на Адолф Хитлер. Това каза в предаването Студио Actualno отговори икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика.

Той отговори на въпроса как оценява мерките на правителството на Румен Радев срещу високите цени на храните: “Това, което се вижда в момента като мярка, нова, тя не е много нова. Тя е от 1923 г. и това е точка 16 от програмата на партията на Адолф Шикългрубер, на Хитлер. Там точка 16 казва, “Ние ще се борим с веригите, защото това не е правилно, ще дадем път на малкия бизнес, ще направим народни магазини и т.н.“

Може да се види, това е публикувано 2018 г. Ако някой потърси в интернет Красен Станчев “Познатото невидимо“, ще види превод на цялата програма с коментар.

Онова, което искам да кажа, е че това е толкова абсурдно, че е даже под равнището на коментар. То наистина започва, даже на днешната дата точно започва, 1933 г.

Пенчо Пенчев, колега от УНСС днес публикува новините от българската преса през онази година, зарочва борбата с веригите в Германия.

Това с веригите ме накара да преведа програмата на Национарлсоциалистическата партия в Германия.

Това, до което могат да доведат тези мерки, е допълнително качване на цените, нищо повече.

Второто, което може да бъде е откупване на онези, които биват проверявани.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com