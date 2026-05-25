Посочиха най-добрите семейни коли

GoBankingRates определи най-добрите семейни автомобили за 2026 г. Тази класация се основава на проучване, проведено от експерти от US News.

Най-добрите семейни автомобили за 2026 г.:

Най-добрият средноразмерен двуредов кросоувър е Honda Passport.

Най-добрият средноразмерен кросоувър с три реда седалки е GMC Acadia.

Най-добрият компактен кросоувър е Hyundai Tucson.

Най-добрият голям кросоувър е GMC Yukon.

Най-добрият компактен хибриден кросоувър е Hyundai Tucson Hybrid.

Най-добрият средноразмерен хибриден кросоувър е Hyundai Palisade Hybrid.

Най-добрият хибриден кросоувър (PHEV) е Mazda CX-90 PHEV.

Най-добрият компактен електрически кросоувър е Hyundai Ioniq 5.

Най-добрият електрически кросоувър от среден клас е Hyundai Ioniq 9.

Най-добрият миниван е Kia Carnival.

Най-добрият автомобил от среден клас е Honda Accord.

Най-добрият хибриден автомобил е Honda Accord Hybrid.

Най-добрият средноразмерен пикап е Honda Ridgeline.

Най-добрият пикап в пълен размер е Toyota Tundra.

