Цените им изригнаха. Войната за тях е в ход

Докато САЩ и Европа коват съюзи за ограничаване на Китай, пазарите отчитат драстични ръстове при стратегическите суровини. Цените на редкоземните метали обаче изригнаха, а Китай навлиза в икономическа война със Запада. Металният апокалипсис е в разгара си. Пазарът на редки и стратегически метали преживява истински трус, породен от засилващото се геополитическо напрежение и стремежа на Запада да разкъса монопола на Пекин. Световните икономики спешно пренастройват веригите си за доставки, което доведе до сериозен скок в стойността на ключови елементи, незаменими за отбраната, полупроводниците и зелената енергия. Търсенето се диктува основно от производството на военна техника, електромобили и микрочипове, което изправя индустрията пред безпрецедентен дефицит.

Драстичен скок в котировките

Последните пазарни данни показват, че цените на стратегическите суровини бележат трицифрен ръст спрямо нивата си от предходните години. Тербият отчита брутален скок от над сто процента, като цената му вече достига нива от четири хиляди и двадесет и осем долара за килограм. В същото време галият, който е критично важен за полупроводниковата индустрия, се търгува за около две хиляди двеста шестдесет и девет долара за килограм. Германият, явяващ се основен компонент за оптичните влакна и соларните панели, вече надхвърля главозамайващите осем хиляди петстотин деветдесет и седем долара за същата единица мярка. Неодимът, който държи ключа към мощните постоянни магнити в автомобилостроенето, също поддържа стабилни и високи нива около двеста четиридесет и четири долара за килограм.

Войната за контрол

Основният двигател на тези ценови рекорди е откритият икономически конфликт между водещите световни сили. Съединените щати и Европейският съюз наскоро подписаха съвместен меморандум за сътрудничество при критичните минерали, предвиждащ въвеждането на минимални цени и масивни общи инвестиции с цел изолиране на пазарната доминация на Китай. Инвеститорите реагират нервно на ограниченията, а акциите на компании с алтернативни находища извън Азия бележат ръст от над шестдесет процента. Анализаторите предупреждават, че докато трае преструктурирането на доставките, недостигът на суровини ще продължи да тласка цените нагоре.

