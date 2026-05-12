Медта направи исторически рекорден ценови скок! Защо?

Цената на медта регистрира нов сериозен скок, преминавайки границата от 14 000 долара за тон, информира агенция „Блумбърг“. Индустриалният метал се доближи в непосредствена близост до своя исторически максимум, след като силното възстановяване на потреблението в Китай и ескалиращите рискове около глобалните доставки надделяха над опасенията за световния икономически растеж.

На крачка от абсолютния връх

По време на последната търговска сесия на Лондонската борса за метали (LME) котировките се повишиха с 0,6%, достигайки 14 025 долара за тон. По този начин суровината се устреми към рекордното си ниво от над 14 500 долара за тон, отчетено през януари тази година.

Новият пазарен импулс съвпадна с изявление на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди, че преговорите за мир в Иран са в застой. Това предизвика вълна от безпокойство и нови сътресения на международните финансови пазари.

Кои фактори движат поскъпването?

Силният възход в цената на червения метал през последните дни се дължи на комбинация от няколко ключови фактора

Налице е стабилно възстановяване на индустриалното търсене от страна на Китай, който е най-големият консуматор на метали в света. Намаляването на доставките на сяра от Близкия изток създава директна заплаха за специфични форми на производство на мед. Цената на метала остава силно обвързана с представянето на щатските фондови борси, където акциите на технологичните гиганти отбелязаха нов ръст.

Геополитика срещу икономически опасения

През последните седмици бичите фактори на пазара успяваха напълно да неутрализират страховете, че евентуална мащабна война в Близкия изток може да парализира световната индустриална икономика.

Инвеститорите обаче отново станаха изключително предпазливи, след като президентът Тръмп официално отхвърли последните предложения на Иран за мирно споразумение. Развитието на конфликта се очертава като водещ фактор, който ще определя посоката на суровинните пазари през следващите седмици.

