Новото злато! Ключов метал побърка света

Ключов метал , използван в производството на оръжия и полупроводници, побърка света. Цената му расте по-бързо от тази на златото, а самият той се оказа в центъра на геополитическата буря.

Ограниченията за износ от Китай и нарастващото търсене на военна техника рязко намаляват предлагането, тласкайки цените до рекордни нива, съобщава Bloomberg.

Волфрамът, свръхплътният метал, който е ключов компонент на сондажното оборудване и бронебойните боеприпаси, се е удвоил в цената си само от началото на 2026 г. В рамките на една година цената му се е увеличила с 557% (6,6 пъти) до 2250 долара за метричен тон. Това се случи, след като Пекин постави някои волфрамови продукти в списък за контрол на износа миналия февруари на фона на търговски спор със Съединените щати.

Покачването на цените се ускори през последните седмици, тъй като купувачите започнаха да изчерпват запасите, а конфликтът в Близкия изток засили фокуса върху търсенето на военни стоки.

„През 12-те си години работа на стоковите пазари никога не съм виждал недостиг като този, който наблюдаваме на пазара на волфрам в момента, освен може би на пазара на литий през 2021 г.“, каза Джордж Гепел, вицепрезидент по стокови изследвания в BMO Capital Markets.

За разлика от лития, каза той, е трудно бързо да се стартират нови проекти за добив на волфрам.

Производителите търсят алтернативни източници на доставки, след като Китай, водещият световен производител, затегна ограниченията за износ. Според оценки на аналитичната фирма Project Blue, доставките на контролирани видове волфрам от Китай са спаднали с приблизително 40% миналата година.

Ситуацията подчертава защо западните правителства се опитват да намалят зависимостта си от китайските критични минерали – лост за влияние, който Пекин вече използва в търговски и технологични спорове.

Главният изпълнителен директор на Almonty Industries, Луис Блек, заяви, че „индустриалната база отчаяно се нуждае от материала“. Компанията откри мина в Южна Корея през декември и планира да разработи първата мина за волфрам в Съединените щати от десетилетие. Той добави, че американските власти вече са се обърнали към компанията за незабавни доставки: почти половината от корейското производство се изпраща в Пенсилвания за производство на боеприпаси.

Въпреки стратегическото си значение, пазарът на волфрам остава сравнително малък. Project Blue прогнозира, че обемът му тази година ще бъде около 16 милиарда долара, или приблизително 5% от пазара на мед. Въпреки това, темпът му на растеж през последната година значително изпревари този на стоки като злато и петрол.

Конфликтът в Близкия изток също е повишил цените. Според анализатора на Project Blue, Жанин Льо Ру, потреблението на волфрам за военни цели – особено за хеликоптери, изтребители и боеприпаси – ще нарасне с 12% тази година.

Волфрамовите сплави се използват широко в компонентите на ракети, противотежестите на самолети и хеликоптери, артилерийските снаряди, гранатите и бронираните машини, тъй като високата плътност на метала позволява на боеприпасите да запазят инерцията си и да проникнат през бронята.

Китай доминира в индустрията. Според Геоложката служба на САЩ, Пекин е отчел 79% от световното производство миналата година - приблизително 85 000 тона. Съединените щати, например, не са извършвали търговски добив на волфрам от 2015 г.

