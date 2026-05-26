Горещо от Пеканов за парите по ПВУ

Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви на брифинг, че през следващите три месеца правителството ще направи всичко възможно България да получи средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

„Изминаха пет години, откакто с много от вас се запознахме в тази зала и започнахме да работим по ПВУ. Доста неща се промениха оттогава. Пред нас стои огромната цел да завършим успешно множество проекти и реформи“, заяви той.

По думите му за тези пет години България е получила 53% от средствата по плана.

„През следващите три месеца трябва да положим всички усилия, за да получим и останалата половина“, каза Пеканов.

Вицепремиерът посочи, че останалите държави членки вече са получили около 70% от средствата, а най-добре представящите се страни – над 80%.

„Имаме много работа и то в изключително спешен порядък“, подчерта той.

Пеканов заяви още, че 31 август е крайният срок за усвояване на средства по ПВУ.

„Всичко, което успеем да свършим до 31 август, ще ни донесе средства. Всичко, което не бъде изпълнено, ще доведе до санкции и загуба на средства“, предупреди вицепремиерът.

Той подчерта, че става въпрос за жизненоважни проекти за страната, които са в полза на българските граждани.

По думите му има забавяне и по някои ключови реформи.

„Има две изключително трудни реформи – тази на „Българския енергиен холдинг“ и тази във ВиК сектора. По тях се водят тежки разговори с Европейската комисия. Искаме всички тези реформи да бъдат в полза на българските граждани“, заяви Пеканов.

Той посочи още, че създаването на независима и ефективна антикорупционна комисия, както и промените, свързани с главния прокурор, са сред ключовите условия по четвъртото плащане по ПВУ и предстои да бъдат разгледани на второ четене в Народното събрание.

По реформата, свързана с главния прокурор, вече тече санкция, като тя трябва да бъде приета до 22 юни и обнародвана в „Държавен вестник“.

Той обяви, че има и две инвестиции, които се бавят - амбулаторните грижи и подпомагане в сектор култура. "Инвестицията в сектор култура за съжаление най-вероятно няма да бъде изпълнена към 5 юни. Става въпрос за подписване на 460 договора, при постъпване ние открихме само 100 такива договора. Създали сме организация, която до началото на юли да свърши работата. Но по този проект ще бъдат удържани средства", каза той.

Пеканов подчерта, че тези забавяния са по четвъртото плащане.

По петото плащане има 56 етапа, които трябва да бъдат отчетени до края на август. Към момента те са нула.

