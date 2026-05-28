Войната се размина с нов взрив! Тайна договорка между САЩ и Иран

САЩ и Иран са постигнали принципно споразумение за продължаване на примирието, след като нова размяна на удари около Бандар Абас и американска база в Кувейт отново изправи региона пред риск от по-широка ескалация. Според сайта Аксиос двете страни са договорили меморандум за разбирателство за още 60 дни примирие и начало на преговори по ядрената програма на Техеран. Планът обаче все още трябва да бъде одобрен от президента Доналд Тръмп.

Удари преди споразумението

Драматичният пробив идва след ден на военно напрежение. Иран атакува американска въздушна база в Кувейт в отговор на американски удари по ирански обекти, а последвалите действия показаха колко крехко остава примирието, което трябва да бъде превърнато в трайно споразумение.

Ройтерс посочва, че ограничените атаки отново са извадили на преден план сложността на преговорите. Залогът е голям - прекратяване на войната, започнала преди три месеца и отнела живота на хиляди, както и отваряне на жизненоважния морски път през Ормузкия проток.

5 дрона, една ракета и предупреждение от Техеран

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са свалили пет ирански щурмови дрона. Нанесен е и удар по наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в пристанищния град Бандар Абас, която според Вашингтон е била готова да изстреля шести дрон.

След това кувейтските сили са прехванали балистична ракета, изстреляна срещу емирството, където се намира голяма американска база. Американски представител, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че действията са били „премерени, чисто отбранителни“ и предприети така, че да не застрашат примирието.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американската база, която според Техеран е отговорна за атаката рано сутринта близо до летището в Бандар Абас. Агенция Тасним съобщи и предупреждението на Иран, че всяко повторение на подобни действия от страна на САЩ ще доведе до „по-решителна реакция“.

Кувейт поиска незабавно спиране на ескалацията

Кувейт осъди атаката и поиска от Иран незабавно да прекрати действията, които определи като сериозна ескалация на напрежението. Позицията на емирството идва на фона на опасения, че военната размяна може да въвлече по-пряко държави от региона, особено там, където има американски сили и критична инфраструктура.

На този фон Пакистан, който е сред посредниците, съобщи, че външният министър Исхак Дар ще се срещне утре във Вашингтон с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Засега няма яснота каква е конкретната цел на посещението, но то идва в момент, когато дипломатическите канали очевидно се активизират.

Ливанският фронт добавя нов риск

Напрежението не остава ограничено само до Иран, САЩ и Персийския залив. В Ливан, за който Техеран твърди, че трябва да бъде част от всяко общо мирно споразумение, Израел обяви, че е започнал удари по инфраструктура на подкрепяните от Иран бойци от Хизбула в южния град Тир.

Израел е нанесъл удар и в столицата Бейрут, което добавя нов пласт към регионалната криза. Така преговорите за примирие между Вашингтон и Техеран се развиват в среда, в която всяка локална атака може да разклати по-широкия дипломатически процес.

Пазарите усетиха шанс за пауза

След публикацията на Аксиос петролът промени посоката си и започна да се търгува по-ниско. Реакцията показва, че инвеститорите веднага отчетоха възможността примирието да бъде удължено и Ормузкият проток да остане отворен за световната търговия.

Окончателното решение обаче остава в ръцете на Доналд Тръмп. Ако президентът одобри договорката, САЩ и Иран ще получат още 60 дни, за да опитат да превърнат крехката военна пауза в политически процес. Ако не го направи, регионът може отново да се върне към удари, заплахи и нов натиск върху петролните пазари.

