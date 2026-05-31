Храните на едро поевтиняват рязко, доматите и ягодите водят спада

Повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти поевтиняват у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно движение надолу има при доматите и ягодите, докато при отделни продукти като картофи, моркови, кисело мляко и краве сирене се отчита поскъпване.

Зеленчуците масово поевтиняват

При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите. Картофите са нагоре с 11,89 процента и достигат 0,64 евро за килограм, а морковите поскъпват с 10,97 процента и се продават по 0,87 евро за килограм.

Най-значително е поевтиняването при доматите - с 19,08 процента до 1,90 евро за килограм. Червените чушки са с 14,13 процента по-евтини и се търгуват по 3,10 евро за килограм, а зелените чушки са посочени с промяна от 10,11 процента до 2,40 евро за килограм.

Надолу са още цените на зелето, зелената салата, краставиците, зрелия лук кромид и тиквичките. Зелето поевтинява с 12,28 процента до 0,70 евро за килограм, зелената салата - с 12,18 процента до 0,75 евро за брой, а краставиците - с 11,35 процента до 1,50 евро за килограм. Зрелият лук кромид отстъпва с 8,42 процента до 0,50 евро за килограм, а тиквичките са надолу с 6,49 процента до 1,44 евро за килограм.

Ягодите водят спада при плодовете

При плодовете най-силно поевтиняват ягодите. Цената им се понижава с 16,87 процента и достига 2,68 евро за килограм.

По-евтини са и бананите, които отстъпват с 1,92 процента до 1,53 евро за килограм. Ръст се отчита при ябълките и лимоните. Ябълките поскъпват с 1,23 процента до 1,32 евро за килограм, а лимоните - с 0,66 процента до 2,44 евро за килограм.

Млечните продукти се движат разнопосочно

При млечните продукти картината е смесена. Кравето сирене поскъпва с 0,62 процента и достига 6,20 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,23 процента до 9,64 евро за килограм.

Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост е по-скъпо от миналата седмица с 4,23 процента и се продава по 0,74 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поевтинява с 6,3 процента до 1,10 евро за литър.

Кравето масло в пакетче от 125 грама е с по-висока цена. То се търгува по 0,44 евро за брой, което е ръст с 1,38 процента.

Брашното, олиото и яйцата са надолу

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,03 процента до 3,74 евро за килограм. Яйцата размер М поевтиняват с 6,54 процента и достигат 0,20 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти цената на ориза се понижава с 0,24 процента до 1,65 евро за килограм. Брашното тип 500 отстъпва с 9,09 процента до 0,66 евро за килограм.

По-евтино е и олиото, което поевтинява с 6,32 процента и се търгува по 1,66 евро за литър. Поскъпване има при зрелия фасул, лещата и захарта. Зрелият фасул е нагоре с 1,96 процента до 2,08 евро за килограм, лещата - с 0,78 процента до 2,07 евро за килограм, а захарта - с 0,45 процента до 0,90 евро за килограм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com