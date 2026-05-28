Цените под натиск! Държавата готви „Кошница с грижа“ срещу скъпите храни

Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви нови мерки срещу високите цени на храните, като акцентът пада върху търговските вериги, доставчиците и достъпа на малките магазини до български производители. В интервю за Нова телевизия той заяви, че подготвяната инициатива „Кошница с грижа” ще бъде първата стъпка от по-широк пакет за сваляне на цените.

Очакването е ефектът да доведе до понижение с над 10%, като в инициативата доброволно ще участват както големи, така и малки търговски вериги. Министърът постави въпроса за честността по цялата верига - от производителя до щанда.

„Кошница с грижа” като първи удар по скъпите храни

Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата ще ограничат практиката промоциите в търговските вериги да бъдат изцяло за сметка на доставчика. По думите му държавата ще търси споделена отговорност между участниците във веригата, така че тежестта да не пада едностранно върху производителите.

„Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен, съвсем скоро ще обявим инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, заяви министърът.

Според него целта не е пазарът да бъде блокиран, а да се прекъснат практики, при които натискът върху цените се прехвърля надолу към производители и доставчици, без крайният потребител винаги да усеща реално облекчение. Така властта поставя темата за цените не само като социален проблем, а като въпрос за баланса между търговци, доставчици и домакинства.

Българските продукти не трябва да бъдат изтласквани

Министърът посочи като недопустима ситуацията, при която вносни продукти получават по-ниска надценка от българските, за да бъдат продавани по-лесно. Като пример той даде прясното мляко, но уточни, че има и продукти, които са по-евтини у нас, отколкото при внос, но не достигат като количество.

Този проблем според Абровски поставя българските производители в неравностойно положение и изкривява избора на потребителя. Вместо родната продукция да бъде подкрепена там, където е конкурентна, тя често остава притисната от организацията на доставка, надценките и търговската политика.

Министърът настоя, че държавата трябва да помогне за по-добро свързване на производителите с търговците. Според него така може да се скъси пътят на храната до потребителя и да се намали част от натрупваното оскъпяване.

Малките магазини ще търсят път към производителите

Абровски обърна специално внимание на малките квартални магазини, при които според него оскъпяването е най-голямо. Той посочи, че най-къса доставка имат големите търговски вериги, докато малките обекти често остават без директен достъп до земеделските производители.

„Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за тях”, каза Абровски.

По думите му амбицията е магазините да бъдат свързани с производителите на местно ниво. Това би трябвало да даде повече възможности на малкия бизнес, но и да отвори допълнителен пазар за земеделските стопани, които трудно стигат до крайните клиенти през сегашната структура на търговията.

Капитан Андреево влиза в проверките на министъра

Абровски коментира и контрола по границата, като заяви, че ще отиде лично на пункта Капитан Андреево, за да види целия процес. Поводът е казусът с предишния директор Мавровски, който според министъра казал, че не е бил допускан там и затова не е знаел какво се случва.

„Попита ме може ли вече да отиде там, аз не разбрах кой му е попречил. Другата или по-другата седмица ще отида лично аз на КПП, за да видим целия процес. Европейската комисия е идвала на одит, щом тя е сигурна в системата за контрол на храните по границата, кой съм аз да се усъмня”, уточни министърът.

Така темата за цените се разширява и към контрола върху вноса, качеството и движението на храните. За Абровски това е част от по-голямата картина - как държавата следи пазара, какви продукти стигат до магазините и защо крайната цена често тежи прекомерно върху потребителите.

Баба Алино - бетон върху гора и институции, които са действали поотделно

В края на участието си министърът коментира и незаконния комплекс в местността „Баба Алино” край Варна. Той заяви, че земите на т.нар. „незаконен град” са горска територия и е абсурд да се променя предназначението им.

По думите му още през октомври 2023 г. горски служители са извършили проверка, при която са установили сеч и строителство. След това са уведомени РИОСВ, община Варна, полицията и други компетентни институции, но въпреки проверките и сигналите към прокуратурата не е последвала ефективна реакция.

Абровски заяви, че още тогава общината е трябвало да издаде мярка за спиране на всякакво строителство. Ако предписанието не бъде изпълнено в срок, по думите му е трябвало да се пристъпи към премахване на незаконното строителство.

Гора за дърводобив, върху която не е трябвало да има сгради

Министърът обясни, че незаконният комплекс е изграден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова според него не е имало сгради, които да подлежат на удостоверение за търпимост.

„Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.

Той съобщи още, че председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите в мащабния комплекс, но 10 дни по-късно тя е отменена. Министърът заяви, че това действие ще бъде проверено и ще бъде поискано обяснение.

„От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви Пламен Абровски.

Задържани, спрян строеж и спор кой е допуснал всичко

На 26 май при акция на полицията и общината край Варна беше разкрит т.нар. „незаконен град”. По първоначалната информация на 100 декара в местността „Баба Алино” са изградени постройки без разрешение, строителството е спряно и има задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса, като двама министри и заместник-министър на вътрешните работи отидоха във Варна, за да установят кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът Благомир Коцев обвини предишното управление, а от екипа на Иван Портних отговориха, че отговорността е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна. Абровски заяви, че хората, които са закупили апартаменти в незаконния комплекс, могат да предявят претенциите си към Община Варна.

