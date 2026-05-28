Новата власт получава силен старт и връща надеждите на страната

Промяната в политическата ситуация след парламентарните избори на 19 април води до отчетлив ръст на положителните нагласи за бъдещето на България, показва проучване на агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа". Делът на оптимистите се увеличава с 5 процентни пункта спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% остават песимисти.

Новосформираното правителство започва мандата си с 45% положително отношение срещу 36% негативни оценки. Данните очертават по-благоприятна обществена среда за управляващите, по-високо доверие към институциите и по-добри очаквания за икономиката.

Новата политическа ситуация вдига оптимизма

Изследването е реализирано между 16 и 22 май 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 души на възраст над 18 години. То проследява обществените нагласи към основните институции и очакванията за икономическото положение в страната.

Според "Тренд" промяната след изборите от 19 април се отразява пряко върху настроенията в обществото. Повишението на оптимистичните оценки за бъдещето на България показва, че значима част от гражданите свързват новата политическа конфигурация с възможност за по-стабилна посока.

Правителството започва с положителен обществен аванс

Новосформираното правителство стартира с 45% положително отношение, докато 36% от анкетираните изразяват негативно мнение. Това поставя кабинета в по-благоприятна позиция още в началото на мандата му и му дава видим обществен ресурс за първите управленски решения.

От "Тренд" отбелязват, че кабинетът се ползва с подкрепата на близо девет от десет избиратели на "Прогресивна България". Положителни оценки идват и от около една четвърт от гласуващите за ДПС, ДБ и ПП, което показва, че подкрепата не остава затворена само в ядрото на управляващата формация.

Парламентът тръгва от значително по-високо доверие

52-рото Народно събрание започва работата си с много по-добра обществена оценка в сравнение с предходния парламент. Положителното отношение към новия парламент нараства от 10% през април до 31% през май.

Този скок е един от най-ясните сигнали за промяна в отношението към институциите след изборите. Макар доверието в парламента традиционно да остава трудно за възстановяване, новият състав получава значително по-силен начален кредит от предишния.

Президентската институция също печели подкрепа

Близо половината от анкетираните - 48%, оценяват положително работата на президентската институция, докато 33% дават отрицателна оценка. Положителните мнения се увеличават с 8 процентни пункта спрямо предишния месец, като от "Тренд" свързват този ръст отново с новата политическа ситуация.

Одобрението към президента не е концентрирано само сред една група избиратели. Най-висока подкрепа се отчита сред симпатизантите на "Прогресивна България" - близо девет от десет, но положителни оценки дават още четири от десет гласуващи за ДПС и ПП, около една трета от избирателите на ДБ и една четвърт от симпатизантите на ГЕРБ и "Възраждане".

Изборите получават по-добра оценка от предишния вот

Парламентарните избори от 19 април се оценяват като честни от мнозинството българи - 51%. Според 21% вотът е бил нечестен, но сравнението с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва по-позитивно отношение към организацията и провеждането на последния вот.

54% от анкетираните смятат, че изборите през април са били проведени по-честно от предишните. 22% не виждат разлика, а едва 6% са на мнение, че те са били по-нечестни. Тези данни дават допълнителна тежест на новата институционална картина, защото доверието в изборния процес е ключово за легитимността на управлението.

Икономическите очаквания се обръщат нагоре

Подобрение се вижда и в нагласите за икономическото положение в страната. През април 18% са очаквали подобрение в следващата една година, докато през май делът им вече достига 27%.

Едновременно с това песимистичните очаквания намаляват чувствително. Делът на хората, които очакват влошаване, спада от 40% през април до 28% през май, което показва по-спокойна и по-обнадеждена обществена оценка за следващите месеци.

Повече хора очакват и личен напредък

Сходна положителна динамика се отчита и при очакванията за личното благосъстояние. Една четвърт от българите - 25%, очакват жизненият им стандарт да се подобри през следващата година, което е с 6 процентни пункта повече спрямо април.

Делът на хората, които очакват влошаване на личното си положение, намалява до 27% при 34% месец по-рано. Така проучването очертава не само политически ефект от новата ситуация, но и по-широко раздвижване на очакванията - от институциите до икономиката и личния живот.

