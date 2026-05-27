Радев обяви начало на съдебно оздравяване след оставката на Сарафов

Оставката на Борислав Сарафов е само началото на процесите по оздравяване на съдебната система, заяви премиерът Румен Радев пред репортери в Париж преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон. Той определи решението като дълго очаквано от обществото начало, което по думите му е било блокирано по политически причини.

Радев приветства факта, че Сарафов се е вслушал в призивите на правителството и е подал оставка. Премиерът обаче свърза темата и с други процеси, включително медийни разкрития за незаконно строителство във Варна и въпроси към работата на ДАНС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие днес оставката на Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. За освобождаването му гласуваха осем магистрати. По-рано самият Сарафов съобщи, че е депозирал заявление за предсрочното си освобождаване от двете позиции.

„Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система“, каза Радев. Според него оставката поставя начало на промяна, която обществото е очаквало отдавна, но която досега не е могла да се случи заради политически блокаж. „Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката“, заяви премиерът.

Радев постави събитията в съдебната система в по-широк контекст и ги свърза със случая с незаконното строителство във Варна. Ден по-рано кметът на града Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна, чийто инвеститор е украинска фирма.

Премиерът направи връзка и с „други процеси, насочени срещу националната сигурност на България“. Той припомни, че преди година от Варна, тогава в качеството си на президент, е повдигнал публично въпроса защо на украински гражданин, оглавяващ групировката КУБ, ДАНС първо е издала постоянна административна мярка, а след това тя е била отменена.

„Тоест той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед“, каза Радев. По думите му това е прецедент, който никога досега не се е случвал в историята на службата.

Радев припомни още, че през миналата година регионалната структура на ДАНС във Варна е подала солидни аргументи за действие срещу националната сигурност на България, но според него последваща реакция не е имало. Той заяви, че е отправил питане към ДАНС, но не е получил отговор от нито една институция - нито от областната управа на Варна, нито от общината.

Премиерът посочи, че темата е „потънала“, а година по-късно държавата се сблъсква с много по-разгърната и широка дейност. Радев постави въпроса кой стои зад отмяната на заповедта на ДАНС и допълни, че има свои предположения, без да ги назовава публично.

