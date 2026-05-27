Нови правила за Спецов

Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим България“ - пост, който в момента се заема от Румен Спецов. Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната Бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията.

С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор.

Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Допълнително се въвежда възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет.

Според приетите текстове всяка разпоредителна сделка, извършена в нарушение на закона, ще бъде обявявана за нищожна и няма да поражда правни последици. Мерките са насочени основно към сделки, свързани с имущество, акции и дялове на дружества, определяни като ключови за националната и енергийната сигурност.

Румен Спецов беше назначен за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“ от кабинета на Росен Желязков през ноември 2025 г. Назначението беше свързано с необходимостта от държавен контрол върху дейността на рафинерията в условията на санкциите срещу Русия и предоставената на България дерогация за преработка на руски петрол, валидна до 21 ноември.

