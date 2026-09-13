Агенти на ДАНС стават психотерапевти
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
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Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
Мярката ще обхване родители на деца до 12 години и няма да важи само за лятната ваканция
Местната власт има различно виждане за финансирането чрез ПВУ
Промени няма — всичко е старо, но в уголемен размер, каза един от тях по повод новите глоби
Законът няма как да спре един тип домашни насилници и това са психопатите
Реформата в службите е следващата голяма реформа, която трябва да се случи
Пакет законови промени, които да гарантират по-бързото изплащане на забавени заплати на работниците, представи КНСБ. Синдикатът предлага в Кодекса на...
Промените в Закона за гражданската регистрация ще бъдат разгледани и гласувани от Народното събрание по време на редовното пленарно заседание в сряда,...
Протест на рибари и ловци блокира центъра на София. Шествието им премина за кратко по центъра на София, след което пристигна пред „Александър Невски"....
Токио. Мъж се самозапали и изгоря посред бял ден в центъра на Токио, след като изрази критиката си към проекта на премиера Шиндзо Абе за промени в пац...
С аргументите, с които връщат пушенето, могат да узаконят и рушветите
София. Подобно на животновъдите, таксиметровите шофьори от страната обявиха, че също са готови на протести. Те настояват за законови промени, които за...